Torna l’appuntamento con ‘MTV Cribs Italia’, format che porta gli spettatori nelle case dei loro idoli. Questa volta tocca a Sangiovanni e SESPO.

Prepariamoci a varcare la soglia delle dimore di due giovani talenti amatissimi in Italia: Sangiovanni e SESPO si apprestano, infatti, ad aprire le porte dei loro luoghi del cuore. Quando? Il 7 ottobre su MTV alle 21.00 (canale Sky 131 e in streaming su NOW), e in streaming su Paramount+ nel nuovo capitolo di MTV Cribs Italia

Dopo il debutto come attore nella seconda stagione di Vita da Carlo (Paramount+), Sangiovanni si prepara a condividere con il pubblico il suo mondo. Sangio, infatti, conduce alla scoperta della casa dei suoi genitori, il luogo in cui ha coltivato la passione per la musica e le idee delle prime canzoni che l’hanno reso famoso. Il pubblico potrò così, sbirciare anche nei suoi armadi, scoprendo il suo amore per lo streetwear e le sue sneaker preferite.

Foto da Ufficio Stampa

Secondo padrone di casa della puntata è Edoardo Esposito, meglio conosciuto come SESPO, appassionato di viaggi e manga. La sua libreria potrebbe far invidia a una fumetteria di alto livello. SESPO, tra i content creator più conosciuti e apprezzati del momento, apre le porte di casa sua, un mondo colorato tra partite di burraco e memorabilia delle bambole assassine. Durante il tour, non mancheranno i suoi adorabili cagnolini e un salto nella cabina armadio che sfoggia uno stile sia chic che sportivo. Inoltre, SESPO svelerà i segreti della sua postazione editing, completa di un super schermo, e di una lavagna per gli appunti davvero singolare.

Foto da Ufficio Stampa Foto da Ufficio Stampa

Il prossimo doppio episodio di MTV Cribs Italia sarà poi il 14 ottobre sempre su MTV (in streaming su NOW e su Paramount+) con Paola Barale e Michelangelo. Ma la terza stagione del format non si ferma qui. La serie arricchirà le piattaforme social di MTV con anteprime, contenuti originali e format video esclusivi. Tra le novità, MTV Cribs Challenge, una sfida coinvolgente che metterà alla prova le star di ogni puntata.

Foto da Ufficio Stampa MTV Italia