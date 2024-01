Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale della nuova stagione di ‘Halo’, attesa sulla piattaforma dall’8 febbraio con i primi due episodi.

Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Halo il cui debutto mondiale è in calendario sulla piattaforma giovedì 8 febbraio (primi due episodi). Le puntate inedite della serie di successo seguono il protagonista Master Chief John-117 (interpretato da Pablo Schreiber) alla guida della sua squadra di Spartan d’élite contro la minaccia aliena conosciuta come Covenant.

Dopo un evento scioccante su un pianeta desolato, John è convinto che la guerra stia per subire un cambiamento epocale e decide di rischiare tutto per dimostrare qualcosa a cui nessuno crederà. Il Covenant starebbe, infatti, preparando un attacco alla più grande roccaforte dell’umanità. Con la galassia sull’orlo del baratro, John intraprende un viaggio alla ricerca della chiave che potrebbe salvare gli esseri umani o condurli all’estinzione: l’Halo.

Diretta dallo showrunner e produttore esecutivo David Wiener (Brave New World), Halo è ambientata nell’universo che ha esordito nel 2001 con il lancio del primo omonimo gioco per Xbox®. Coniugando storie personali con azione, avventura e una visione immaginaria del futuro, la seie narra l’epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità e la minaccia aliena del Covenant.

La produzione di Halo è frutto della collaborazione tra SHOWTIME®, 343 Industries e Amblin Television. La seconda stagione è prodotta da David Wiener, Steven Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey per Amblin Television, con Kiki Wolfkill come produttore esecutivo per Xbox/343 Industries. Otto Bathurst e Toby Leslie per One Big Picture e Gian Paolo Varani contribuiscono alla produzione. La distribuzione internazionale della serie è gestita da Paramount Global Content Distribution.

