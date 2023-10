È la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a condurre la nuova stagione di ‘Ex On The Beach Italia’, dal 22 novembre su Paramount+.

Manca sempre meno alla nuova, attesissima, stagione di Ex On The Beach Italia, i cui primi due episodi sono attesi in esclusiva su Paramount+ il 22 novembre. Alla conduzione ci sarà una coppia amatissima dello spettacolo, quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I neoconduttori si preparano, dunque, a dare il loro tocco speciale a uno dei programmi più popolari degli ultimi anni.

Forti di una calorosa fanbase, Giulia e Pierpaolo raccolgono il testimone da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno contribuito al successo del format fino alla quinta stagione. Il franchise di MTV, prodotto da Fremantle e MTV Entertainment Studios, è noto per il suo mix di emozioni, intrighi e sorprese.

Foto da Ufficio Stampa

Il Chief Content Officer di Fremantle Italia, Eugenio Bonacci, accoglie così Salemi e Pretelli: “Diamo un caloroso benvenuto a Giulia e Pierpaolo, sicuri che sapranno mettere a frutto l’eredità lasciata da Cecilia e Ignazio. A loro vanno i nostri ringraziamenti per aver contribuito al successo di Ex On The Beach fino a renderlo un vero e proprio cult nel suo genere”.

“Ex On The Beach è probabilmente il programma più iconico degli ultimi anni. Non conosco una persona che non ne sia entusiasta”, commenta Giulia Salemi. “Cercherò di dare il mio tocco glam a questa nuova edizione”. Aggiunge Pierpaolo Pretelli: “È un reality autentico, fuori dagli schemi, dove leggerezza e sentimenti si confrontano con la realtà della gelosia. Preparate i popcorn”.

La nuova stagione del format arriverà in esclusiva su Paramount+ il 22 novembre con i primi due episodi. In seguito, il programma sarà disponibile sul servizio di streaming con un nuovo episodio a settimana. Prossimamente Ex On The Beach sarà disponibile anche su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW). Sui social ufficiali – Facebook, Instagram, TikTok, X e YouTube di MTV Italia – i fan potranno vedere contenuti esclusivi e scoprire curiosità dei protagonisti della stagione. Inoltre, potranno seguire la serie sulle piattaforme social ufficiali di Paramount+ utilizzando l’hashtag #ExOnTheBeachITA.

Foto da Ufficio Stampa