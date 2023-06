Volato immediatamente al primo posto dei film più visti in Italia su Netflix, ‘A Beautiful Life’ vede protagonista la popstar danese Christopher nei panni di un artista emergente dal passato oscuro. Ecco chi è.

Tra i nuovi titoli di giugno disponibili su Netflix spicca il film A Beautiful Life che in una manciata di giorni ha scalato la Top Ten italiana dei contenuti più visti. La storia, diretta da Mehdi Avaz, vede protagonista un pescatore dal passato drammatico che va svelandosi nel corso della pellicola spiegando, così, il carattere introverso del giovane. Legato al ricordo dei genitori prematuramente scomparsi, Elliott trova, o meglio incontra, la possibilità di dare una svolta alla sua vita durante un’esibizione insieme a un amico che coltiva il sogno della musica.

Ma il vero talento canoro, coltivato a lungo in silenzio, non appartiene a Oliver. È proprio Elliott, infatti, che viene notato sul palco ricevendo la proposta di fare della musica il suo lavoro. Il percorso, però, non sarà privo di ostacoli, tra dubbi, sentimenti traditi, invidie e dolori che riemergono dal profondo. Perché tutto – canzoni comprese – ruota attorno a una domanda. C’è qualcosa di più grande o più importante nella vita della famiglia e dell’amore? A interpretare il protagonista è Christopher, popstar danese che, oltre a recitare, firma i brani della colonna sonora ufficiale.

Cr. Courtesy of Netflix © 2023

“Quando abbiamo girato A Beautiful Life – racconta l’artista – giorno dopo giorno sono letteralmente diventato Elliott. Anche se abbiamo vite e personalità molto diverse, condividiamo il potere della musica come estensione naturale di ciò che siamo. Con il progredire della storia, anche Elliott si trasforma. Ho percepito davvero il suo sviluppo ed è stato incredibile poter improvvisamente scrivere le parole delle esperienze di vita e dei sentimenti di un altro uomo”.

La sfida nelle recitazione, dunque, è stata dunque accompagnata dalle note, in un intreccio che ha rappresentato un momento importante per la carriera di Christopher. “Sin dal giorno uno di questo progetto, Mehdi Avaz ha avuto fiducia e creduto in me per il ruolo di Elliott. Sapevo di dovermi buttare in questa nuova esperienza fantastica e completamente folle. Ma non ero più un ragazzo di vent’anni che inseguiva un sogno, bensì un padre di due figli e un marito della mia amata moglie. Durante questo processo, ho capito che la mia amata famiglia e la mia carriera sono due percorsi separati ma in qualche modo uniti e di cui non posso fare a meno”.

La colonna sonora e il singolo Hope This Song Is For You

Primo brano dalla colonna sonora, già singolo di successo nelle radio danesi, è Hope This Song Is For You, ballad che accompagna una delle scene principali. Nel complesso, poi, l’album rispecchia i vari stati d’animo di Elliott attraverso diversi generi musicali. Dal pop folk di Honey, I’m So High ai sentimenti più profondi della titletrack A Beautiful Life. “Conosco i miei punti di forza e le mie debolezze come cantante e autore. E, come interprete musicale, sono ovviamente molto consapevole di me stesso”, spiega Christopher.

A Beautiful Life. Christopher as Elliott. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

“Non potevo essere così come attore e Mehdi mi ha insegnato a mettere da parte la mia vanità per essere in grado di comunicare vere emozioni sulla pellicola. È una lezione che porterò sicuramente con me, andando avanti con la mia musica o se mai dovessi avere l’opportunità di girare un altro film”.



A Beautiful Life è il secondo film Netflix di Mehdi Avaz, dopo il successo internazionale di Toscana. Il film è scritto da Stefan Jaworski e prodotto da Anna Malmkjær Willumsen e Julie Rix Bomholt per SF Studios. Coproduzione Rocket Road Pictures con il supporto di Den Vestdanske Filmpulje per Netflix.

Credits foto e video Netflix