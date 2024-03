Disney+ annuncia l’uscita un documentario dedicato ai Beach Boys, in esclusiva sulla piattaforma dal 24 maggio. I primi dettagli.

Primavera di novità per Disney+ che – dopo il record di Taylor Swift – ha appena annunciato l’uscita di un nuovo docufilm musicale. Sarà, infatti, disponibile in esclusiva sulla piattaforma dal prossimo 24 maggio The Beach Boys, documentario dedicato alla celebrazione della leggendaria band statunitense.

Prodotto da Kennedy/Marshall e White Horse Pictures, The Beach Boys è diretto da Frank Marshall e Thom Zimny, con la sceneggiatura di Mark Monroe. Il film è prodotto da Frank Marshall, Irving Azoff, Nicholas Ferrall, Jeanne Elfant Festa e Aly Parker. Mentre Nigel Sinclair, Mark Monroe, Tony Rosenthal, Cassidy Hartmann, Glen Zipper, Thom Zimny, Beth Collins, Jimmy Edwards, Susan Genco, Marc Cimino, Jody Gerson, Bruce Resnikoff e Ben J. Murphy sono i produttori esecutivi.

Foto Kikapress

Incarnazione del sogno californiano, i Beach Boys hanno affascinato intere generazioni di fan e il documentario ne ripercorre la storia fin dalle umili origini familiari. Tra i contenuti, anche filmati inediti e interviste mai viste prima con Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks, Bruce Johnston. Il pubblico avrà, così, l’opportunità di ascoltare le parole di Carl e Dennis Wilson, insieme a una nuova intervista a Blondie Chaplin e a registrazioni audio di Ricky Fataar.

La colonna sonora ufficiale di The Beach Boys, con canzoni tratte dal film, sarà disponibile in streaming e download dal 24 maggio. E per i collezionisti, l’iconico album del gruppo del 1964, ‘Shut Down, Vol. 2’, sarà pubblicato in edizione limitata in vinile colorato (pre-order dal 29 marzo). Infine, l’unico libro ufficiale del gruppo, The Beach Boys by The Beach Boys (edizione inglese), sarà pubblicato il 2 aprile da Genesis Publications (informazioni e pre-ordine qui).

Foto da Ufficio Stampa