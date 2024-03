Dopo 8 anni tornano al cinema le avventure di Po il Guerriero Dragone con Kung Fu Panda 4. E a dare voce al protagonista torna Fabio Volo.

Dal 23 Marzo tornano al cinema le straordinarie avventure di Po il Guerriero Dragone con Kung Fu Panda 4. Fabio Volo torna a dare la voce al Panda esperto di arti marziali, dopo 8 anni dall’ultimo capitolo.



«È un film di animazione che però racconta i passaggi importanti della vita in questo caso di un panda ma rappresenta un p’ tutti noi. – Racconta Volo nella nostra intervista – Io sono cresciuto ma ho ritrovato Po nelle mie stesse fasi; sembra quasi una storia autobiografica»

In questo quarto capitolo Po, dopo aver sfidato la morte sconfiggendo nemici di fama mondiale, si trova a dover prendere una difficile decisione. Gli è stato chiesto di diventare la guida spirituale della Valle della Pace. Decisione non facile: Po non sa niente di leadership spirituale e in più deve cercare e addestrare al più presto un nuovo Guerriero Dragone. Solo così potrà assumere la sua nuova e prestigiosa posizione.

«A me non è stato chiesto di cercare un successore, ma di fare un passo indietro e di iniziare a pensare ad altri tipi di battaglie si. È quello che ci aspetta alla mia età, se si è sani. Sennò si continua la stessa battaglia tutta la vita ma non redo sia una scelta sana.»

Ma uscire dalla propria confort zone e accettare il cambiamento non è facile.

«Cambiamento significa fare un salto nel buio perché non sai quello che ti aspetta. – prosegue Fabio Volo – Se tu vedi la vita come un percorso evolutivo sai che ogni ad ogni cambiamento c’è una stanza nuova da visitare che ti aspetta. Se tu pensi che invece tutto sia un caos, allora resti fermo dove sei, dove oramai conosci i tuoi pericoli li sai gestire e non vuoi addentrarti nell’ignoto. Per quanto mi riguarda faccio parte di quelli a cui il cambiamento affascina, sono sempre contento quando sento che un cambiamento sta arrivando , perché imparo delle cose che non posso vedere se non lo affronto.»

Kung Fu panda 4 è un film di animazione che si può leggere a tanti livelli, e ogni spettatore può prendere qualcosa da questo film in base al momento in cui si trova, secondo Fabio Volo.

«Non mi riferisco solo all’età anagrafica, ma anche in base alla consapevolezza di un adulto. In base a ciò che tu sei, lì ci sono dei frutti da cogliere. Quindi nessuno uscirà da una storia come questa a mani vuote; ognuno prenderà quello che in quel momento può prendere.»

Vi lasciamo alla nostra intervista con la voce di Po e vi ricordiamo che l’appuntamento con Kung Fu Panda 4 è al cinema a partire dal 23 marzo 2024.

Crediti foto@ufficio stampa Universal