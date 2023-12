Dal 22 dicembre al 7 gennaio CityLife ospita una speciale installazione che riproduzione una discoteca in miniatura per celebrare il debutto della serie ‘Raffa’.

Per celebrare il debutto della docuserie originale su Raffaella Carrà, intitolata Raffa, Disney+ ha allestito un’installazione speciale a Milano presso CityLife Shopping District. Dal 22 dicembre al 7 gennaio (escluse le giornate del 25 dicembre e del 1 gennaio), il pubblico avrà l’opportunità di entrare in quella che sembra una cabina telefonica normale, ma che si rivelerà essere una discoteca in miniatura ispirata al celebre Pronto Raffaella.

Credit RAI da Ufficio Stampa

L’installazione sarà animata da musica, luci, e colori, offrendo ai fan un’esperienza immersiva nelle atmosfere mitiche del mondo di Raffaella Carrà. La scelta di creare una discoteca in miniatura è un omaggio al brano Pronto Pronto, una delle canzoni più famose della carriera di Raffaella.

Raffaella Carrà, Raffaella Pelloni e tutto ciò che sta in mezzo. #Raffa, la docuserie originale dedicata a Raffaella Carrà è in arrivo tra una settimana su #DisneyPlus. pic.twitter.com/FcMcn8VF9k — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) December 20, 2023

E c’è grande attesa per Raffa (produzione Fremantle), diretta da Daniele Luchetti e scritta da Cristiana Farina insieme a Barbara Boncompagni, Carlo Altinier, Salvatore Coppolino e Salvo Guercio. La serie esplora la straordinaria vita di Raffaella Carrà, simbolo di libertà, regina della TV, e icona LGBTQ+, attraverso immagini iconiche e materiale d’archivio inedito, insieme a testimonianze di coloro che l’hanno conosciuta veramente.

Foto da Ufficio Stampa Disney+ Foto da Ufficio Stampa Disney+

La docuserie – tre episodi da un’ora ciascuno – sarà disponibile su Disney+ a partire dal 27 dicembre.

Foto da Ufficio Stampa / RAI