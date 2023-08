Il 1° settembre debutta la nuova edizione di ‘Italia’s Got Talent’ che per la prima volta sceglie Disney+. L’intervista al cast.

La campanella di Italia’s Got Talent suona ufficialmente su Disney+ il 1° settembre ma il viaggio dei giudici non ha conosciuto vacanze. La nuova edizione dello show prodotto da Freemantle Italia – il primo in Europa sulla piattaforma di casa Disney – è infatti ai ranghi di partenza. O meglio, ai binari. In occasione della presentazione delle novità, i giudici hanno sfilato in mezzo alla folla di passeggeri alla Stazione Centrale di Milano sorprendendo i viaggiatori per inaugurare il treno Intercity con la speciale grafica dedicata a IGT.

Impegnati nel viaggio alla ricerca del talento sono gli storici giudici Mara Maionchi e Frank Matano insieme alle new entry Elettra Lamborghini e Khaby Lame. Debutto anche alla conduzione, che vede sul palco Aurora e Fru dei The Jackal con l’ironia e la freschezza che li contraddistinguono. “Siamo persone curiose per natura – hanno spiegato in conferenza stampa – e abbiamo cercato in primis di imparare qualcosa da tutti. Siamo fieri di aver avuto questo compito: in fondo siamo i primi presentatori under 30, con gli occhiali e in coppia. Quindi siamo presentatori non canonici”.

Foto da Ufficio Stampa Disney+

“Qualsiasi tipo di aspettativa non è del tutto giusta”, interviene Frank Matano spiegando raccontando il suo approccio al giudizio. “Il talento deve sorprendere e mostrare qualcosa che prima non sapevi, deve colpire per originalità. E puoi sempre vedere qualcosa che non avevi in testa. Per questo, direi che in generale cerchiamo persone tenaci e Italia’s Got Talent ti fa conoscer talenti per cui ti chiedi dove siano stati finora”. D’accordo anche Mara Maionchi: “Io cerco qualcuno che mi sorprenda e mi faccia scoprire cose nuove, che abbia idee nuove sul talento. Quindi, mi pongo sempre con curiosità e attenzione alla ricerca di qualcosa che mi colpisca e che mi faccia bene. Perché quelli bravi fanno bene”.

Elettra Lamborghini e Khaby Lame in giuria

C’è grande curiosità, ovviamente, per le due new entry al tavolo dei giurati, trattandosi di volti più che noti. Ma come hanno affrontato il ruolo di giudice? “Ho cercato di consigliare anche dando dei no”, afferma Elettra Lamborghini. “Ovviamente tutti vengono preparati alle audizioni ma preferisco non dare illusioni. Lo vediamo in molti altri talent, rispetto ai quali questo programma si differenzia: troppo spesso i ragazzi sono portati altissimo ma finito lo show nessuno se li fila più. E non c’è niente di più brutto per chi ha un sogno di venire illuso”.

“Mi sono calata nei loro panni e, per questo, ho preferito dare dei no col sorriso, spronando a fare meglio e di più. Che cosa ho cercato? Non è che cerchiamo esattamente, ma posso dire che in questo 2023 non basta prepararsi perché il personaggio conta tantissimo. Deve essere un pacchetto completo: preparazione e personaggio che facciano dire WOW per novità che portano”.

“Mi aspetto solo che le persone si facciano qualche risata con Italia’s Got Talent – riflette Khaby Lame a proposito della sua partecipazione. “Non mi interessa diventare, che so, più famoso o altro. Ho scelto di fare IGT senza neanche conoscere prima il contratto; semplicemente l’ho guardato per anni e mi sono seduto al tavolo solo per stare con i compagni di giuria e vedere persone che danno il loro meglio”.

Riparte il treno di Italia’s Got Talent! 🚂⭐️

Dopo le emozioni della conferenza stampa, il cast di #IGT è pronto ad accogliervi dal 1º primo settembre. Destinazione: @DisneyPlusIT. pic.twitter.com/bMrTdxq9hb — Italia's Got Talent (@IGT_official) August 29, 2023

“Mi sento abbastanza cresciuto – aggiunge Lame – perché non avevo mai giudicato nessuno ed è stato anche difficile perché non vuoi ferire le persone. Ma i no si devono dire. Personalmente, amo la comicità, la magia, gli effetti speciali e mi piace emozionarmi con la musica. Cerco l’effetto sorpresa”. Ma il primo a regalarlo è proprio lui, dato che il pubblico dopo che ha conosciuto Khaby per i suoi video muti lo sentirà parlare. “Nei social ho scelto di non parlare perché il silenzio è la lingua mondiale, ma qua posso parlare. Diciamo che quando c’è bisogno parlo”.

Italia’s Got Talent: le ragioni di un successo

Il talent show di successo Italia’s Got Talent è una produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia e debutterà il 1° settembre sulla piattaforma streaming in Italia. Adattato in 77 paesi, è il format di maggior successo al mondo tanto da guadagnarsi il titolo di “World Guinness Record” come Most Popular Talent/Reality Show. Creato nel 2006, ha raggiunto complessivamente oltre 1 miliardo di spettatori a livello globale ed è attualmente in onda in 23 paesi. L’edizione italiana sarà il primo Got Talent in Europa a essere disponibile su una piattaforma streaming.

“Credo che il successo di IGT sia legato al meccanismo di continua imprevedibilità delle performance che si susseguono”, osserva Frank Matano. “A una esibizione che non ti convince magari ne segua un’altra entusiasmante e questo tiene alta l’attenzione del pubblico. E poi è sempre bello vedere una persona che fa un lavoro diversissimo, alle prese con il palco e con una giuria artistica”.

Foto di Giulia Parmigiani da Ufficio Stampa Disney+

La chiave del successo per Elettra sta tutta nel divertimento. “È un programma che diverte le persone. Si arriva stanchi a casa e la gente ha voglia di vedere qualcosa di positivo, allegro, non polemico. Penso che faccia rilassare e pensare ad altro”. “IGT unisce le famiglie – dice quindi Khaby – io credo anzi di non averlo mai guardato da solo. Lo guardavo sempre con la mia famiglia e ci confrontavamo in casa. In questo senso, quindi, avvicina le persone”.

“È sempre interessate ascoltare e vedere cosa hanno da dire le persone sul palco – conclude Maionchi – c’è una continua attenzione nel vedere cosa accade. Italia’s Got Talent è scacciapensieri”. Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Federico Giunta, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Gabriela Ventura e Leonardo Zani, scritto con Michela Morano, Marya Pacifici, Tommaso di Giulio, Jacopo Magri. La nuova edizione dello show è disponibile da venerdì 1° settembre in esclusiva su Disney+, con nuove puntate disponibili ogni settimana.

Foto da Ufficio Stampa Disney+