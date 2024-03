Annunciata la data di uscita dell’attesissima serie dedicata a Karl Lagerfeld, i cui primi due episodi saranno svelati al ‘Canneseries Festival’.

In occasione della conferenza stampa del Canneseries Festival, Disney+ ha annunciato nuovi dettagli circa l’attesissima serie drama Becoming Karl Lagerfeld (precedentemente intitolata Kaiser Karl). Prodotta da Gaumont e Jour Premier, debutterà con tutti gli episodi il 7 giugno 2024, in esclusiva su Disney+ a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti.

Key Art da Ufficio Stampa

Al centro, la storia del celebre couturier interpretato da Daniel Brühl, che veste i panni di un trentottenne Lagerfeld, stilista di prêt-à-porter e sconosciuto al grande pubblico. La svolta avviene con l’incontro del sensuale Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), dandy ambizioso e problematico. Da quel momento, il più misterioso degli stilisti osa sfidare il suo amico (e rivale) Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), genio dell’haute couture sostenuto dal discusso uomo d’affari Pierre Bergé (Alex Lutz).

Becoming Karl Lagerfeld porta il pubblico nel cuore degli anni Settanta, tra Parigi, Monaco e Roma, per seguire la crescita della moda parigina per scoprire la storia di Karl prima di Lagerfeld. Storia raccontata nel bestseller Kaiser Karl di Raphaëlle Bacqué e con un cast stellare. Oltre ai già citati, compaiono anche Agnès Jaoui – nel ruolo di Gaby Aghion, fondatrice di Chloé –, Jeanne Damas (Paloma Picasso), Claire Laffut (Loulou de La Falaise), Sunnyi Melles (Marlene Dietrich) e Paul Spera (Andy Warhol).

Completa il cast l’attrice tedesca Lisa Kreuzer (la cui eclettica carriera comprende film di Wim Wenders, Patrice Chéreau, Amos Gitaï e la serie Dark) nel ruolo della madre di Karl, Elisabeth Lagerfeld.

LEGGI ANCHE: — Con K-Drama Festa la Corea arriva a Sorrento, Bianca Terracciano: «Un inizio per la K-culture in Italia»

La direzione e la colonna sonora di Becoming Karl Lagerfeld

Jérôme Salle è alla guida di questa grande serie (di cui dirige gli episodi 1, 2 e 6) e condivide il ruolo di produttore esecutivo con Arnaud de Crémiers. Gli episodi 3, 4 e 5 sono, invece, diretti da Audrey Estrougo (Tout va bien, Suprêmes). Isaure Pisani-Ferry è la creatrice della serie, insieme a Jennifer Have (Infidèle, Les Bracelets Rouges) e Raphaëlle Bacqué. Isaure Pisani-Ferry è anche capo sceneggiatrice della serie, avendo co-scritto tutti gli episodi con Dominique Baumard, Jennifer Have e Nathalie Hertzberg.

Foto da Ufficio Stampa

Le musiche della serie sono state affidate a Evgueni e Sacha Galperine (Oussekine, Grazie a Dio, The Undoing – Le verità non dette, Baron Noir, Médecin de Nuit, La scelta di Anne – L’Événement, Scene da un matrimonio). Becoming Karl Lagerfeld nasce sotto l’impulso di Christophe Riandee, vice CEO della società di produzione guidata da Sidonie Dumas. La serie è prodotta da Isabelle Degeorges per Gaumont e Arnaud de Crémiers per Jour Premier.

Foto da Ufficio Stampa