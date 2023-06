Dopo l’anteprima streaming su discovery+, la serie ’30 Coins’ arriva in esclusiva in prima serata su WarnerTv dal 29 giugno.

Arriva in Italia su WarnerTV 30 Coins – Trenta Denari, la serie diretta da Alex de la Iglesia (Il giorno della bestia, L’ultimo circo, Ballata dell’odio e dell’amore – film per il quale ha vinto il Leone d’argento per la miglior regia alla 67ªMostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia). Gli otto episodi, prodotti da HBO Europe con la partecipazione di HBO Latin-America, vanno in onda in esclusiva dal 29 giugno alle 21.30 in prima serata solo su WarnerTV dopo l’anteprima streaming su discovery+.

La serie diretta da Alex de la Iglesia, che firma anche la sceneggiatura, vanta un cast d’eccezione che vede, tra i protagonisti, Eduard Fernández (El Niño, Tutti lo sanno), Megan Montaner (Il Segreto, Senza identità, La Caccia – Monteperdido) e Miguel Ángel Silvestre (Velvet, Sense8).

30 Coins è il progetto che Alex de la Iglesia dichiara di aver sognato per tutta la vita. Una serie che unisce thriller, azione e mistero, con una trama che inizia in un remoto villaggio in Spagna e si estende in tutto il mondo. La storia miscela temi come l’esoterismo e l’occulto con elementi religiosi appartenenti al mondo vaticano “alla Dan Brown”. Un’immersione in un mondo vertiginoso in cui nulla è come sembra e non ci si può fidare di nessuno.

La sinossi di 30 Coins

Padre Vergara (Eduard Fernández), esorcista di professione, pugile ed ex detenuto, vive a Pedraza, una cittadina di Segovia, dove cerca di dimenticare il suo passato e iniziare una nuova vita. Tuttavia ben presto dovrà fare i conti con le inquietanti conseguenze del ritrovamento di una moneta che potrebbe far parte delle trenta con cui Giuda fu pagato per il suo tradimento di Gesù Cristo.

Per farlo, potrà contare sull’aiuto di Paco (Miguel Ángel Silvestre), il sindaco, ed Elena (Megan Montaner), la veterinaria del paese. I tre protagonisti finiranno al centro di un complotto globale che coinvolge la stessa Santa Sede.

Ottime critiche per 30 Monedas, questo il titolo originale della serie che Rotten Tomatoes definisce come “un delizioso spettacolo di terrore contorto”. La serie, come riporta Variety, è stata un successo in Spagna, dove ha entusiasmato la critica ed è rimasta in trending topic sui social per tre settimane dalla sua uscita.

