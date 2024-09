Corrado Guzzanti, Katia Follesa e Sara Lazzaro ci raccontano la seconda stagione di ‘Sono Lillo’, dal 19 settembre su Prime Video.

Tutto è pronto per Sono Lillo 2, che arriva il 19 settembre su Prime Video. Corrado Guzzanti, Katia Follesa e Sara Lazzaro ci raccontano le novità che riguardano la serie, ma anche i loro personaggi. «Secondo me c’è sempre qualcosa che si aggrappa alla realtà, anche se paradossale e assurdo. – dice Sara Lazzaro – Ci sono agganci molto reali. Esasperati ma reali, no?». «Il mio personaggio sicuramente non esiste, è eccessivo, ma mi ricorda molti personaggi veri che ho conosciuto. – aggiunge Corrado Guzzanti – Questo suo continuo dire che vuole rivoluzionare tutto, cambiare la televisione, è una cosa che ho sentito dire un sacco di volte. Tante persone sono convinte di avere la mission di partire da zero».

La seconda stagione chiude un cerchio, «ma non credo si chiuderà» commenta Guzzanti. «Avrà future vite. – continua l’attore – Non ho ancora visto la seconda stagione, ma mi sembra una eccellente seconda stagione. Tutto ciò che c’era nella prima qui viene amplificato. Si ride tantissimo. Non penso che qualcuno alla fine dirà Bastava e avanzava la prima».

LEGGI ANCHE: ‘Sono Lillo 2’: «Il fantastico è un vestito. Amiamo questi personaggi, anche nel multiverso»

Continua, in questi nuovi episodi, la storia tra Marzia e Aldo. «Secondo me è interessante – dice Sara Lazzaro – perché lei affida a lui tantissime cose che cerca e proietta in quest’uomo. La sua salvezza, ma anche la sua realizzazione personale e artistica. È improbabile, ma c’è qualcosa di credibile nell’assurdo». «L’abbaglio, certo», scherza Guzzanti.

E come si è trovata Katia Follesa, invece, nei panni di una magica cosplayer? «Io sono un po’ cosplayer nella vita comica. – risponde – È un mondo un po’ distante, ma i miei costumi sono fighissimi. Ho robe pazzesche, le costumiste si sono divertite un sacco».