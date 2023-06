Arriverà dal 29 giugno al cinema ‘Monte Verità’ il film diretto da Stefan Jäger e ambientato in una delle prime comunità di vegetariani e nudisti del 900.

Il 29 Giugno 2023 arriva nelle sale cinematografiche con Draka Distribution ‘Monte Verità‘ di Stefan Jäger, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva. Presentato al 74° Festival di Locarno e al TFI Torino Film Industry in occasione del 40° TFF, il film è una storia di emancipazione femminile nella Svizzera dei primi del 900 ambientata in uno dei luoghi più interessanti dell’epoca: Il Monte Verità.

Leggi anche:– Elemental, il nuovo film Disney Pixar vi conquisterà. Intervista alle voci italiane Stefano De Martino, Mr Rain e Valentina Romani

Si tratta di una comunità fondata nel 1899 che comprendeva e comprende persone accomunate da ideali utopisti, vegetariani, naturisti, teosofici, anarchici. Era frequentata da intellettuali e artisti non convenzionali che venivano da tutto il mondo per scoprire l’importanza della natura e l’armonia dell’uomo con essa. Una delle prime comunità di vegetariani e nudisti del secolo scorso che ispirò il movimento degli hippies negli anni ’60.

Monte Verità il film: trama

Il film racconta la storia di Hanna Leitner (interpretata da Maresi Riegner) moglie e madre borghese, che si sente soffocare da quel ruolo. Decide così di lasciare Vienna e la sua famiglia per unirsi ad una comunità nel Sud della Svizzera che si riunisce sul monte Monescia ribattezzato Monte Verità. Un luogo di libertà, in cui poter cercare una vera espressione delle proprie inclinazioni, abitato da artisti e gente di ogni provenienza. Qui Hanna riuscirà a dare sfogo alla sua passione per la fotografia, passione che suo marito aveva sempre osteggiato.

Nel cast oltre alla Riegner, troviamo Hannah Herzsprung nel ruolo di Lotte Hattemer, Max Hubacher in quello del dottor Otto Gross, e Joel Basman nel ruolo di Hermann Hesse.

Crediti foto@Ufficio stampa Draka Distribution