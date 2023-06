Le voci di ‘Elemental’ – Stefano De Martino, Valentina Romani e Mr. Rain – ci raccontano la loro esperienza.

L’importanza delle voci in una pellicola come Elemental ci viene ampiamente spiegata dai doppiatori Stefano De Martino e Valentina Romani (rispettivamente Wade Ripple e Ember Lumen) e da Mr. Rain, che canta per il film Pixar il brano Per sempre ci sarò. Elemental sarà in sala dal 21 giugno: ambientato a Element City, il film racconta di come gli elementi – Fuoco, Acqua, Terra e Aria – vivano insieme. La storia introduce Ember, un’ardente giovane donna, la cui amicizia con un ragazzo di nome Wade, divertente e sdolcinato, mette alla prova le sue convinzioni sul mondo in cui vivono.

«Mi è piaciuto il fatto di poter dare la voce a un personaggio così buffo e straripante. – dice Stefano De Martino – Essendo un elemento cambia stato e diventa da pozzanghera oceano o goccia. Questa sua emotività quasi esagerata, questo suo piangere in continuazione mi ha divertito». «Ember è un personaggio molto vero. – aggiunge Valentina Romani – Volevo restituirle quel realismo con la voce. Ho cercato in alcune scene di prendermi qualche secondo di concentrazione per darle più realismo, mi sembrava una chiave interessante. Essendo animata ha tantissimi cambi e tanti toni».

Non una limitazione – per Valentina – «perché devi essere di fronte al microfono e i gesti puoi farli». «Credo sia interessante perché tante volte al cinema ci muoviamo senza renderci conto che alcuni gesti possono impoverire ciò che diciamo. – continua l’attrice – A volte una voce basta e può fare di più. È stata un’esperienza che mi ha fatto capire tante cose, tra cui il fatto che una voce calda in un momento centrale può essere più significativa di un grande gesto».

Mr. Rain canta per Elemental

Infine, chiediamo a Mr. Rain un bilancio della sua esperienza. «Essendo un super fan ero al settimo cielo – risponde – ed è stato divertente provare a fare questo per la prima volta. Spero di farlo altre centomila volte. È stata una bellissima esperienza, un’emozione unica quasi indescrivibile».