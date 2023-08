Testimonianze originali scritte da Maurizio Baiata e tratte da riviste come ‘Ciao 2001’, ‘Super Sound’, ‘Muzak’ etc. Il tutto con l’aggiunta di commenti aggiornati all’attualità. È possibile ritrovare così tantissimi articoli dedicati al rock, jazz e avanguardia, molti dei quali appaiono qui per la prima volta.

Torna Maurizio Baiata (giornalista musicale e investigativo, scrittore, saggista e documentarista romano) con il secondo capitolo della personale epopea rock costruita attraverso i suoi articoli apparsi nel corso del tempo su varie e numerose riviste specializzate. È interessante osservare come nella bella e sentita prefazione di Rock Memories-Bagliori di un suono immortale-Volume secondo il noto critico musicale Federico Guglielmi si soffermi su uno dei gruppi più rappresentativi del movimento krautrock: gli Amon Dull II.

Tornando con la memoria agli anni in cui operava la band tedesca (fine ’60 – inizi ’70) non può fare a meno di associare quelle sonorità alle parole con le quali Maurizio Baiata all’epoca (sulle pagine di Ciao 2001) descriveva loro e tanti altri per la prima volta in Italia. Essere indipendente e in anticipo con i tempi, è forse questo uno dei principali meriti di Baiata che torna con questo Rock Memories Vol.2 ad aprire gli scrigni di riviste come Ciao 2001, Super Sound, Muzak etc. e a far scorrere le pagine da lui scritte e le immagini originali d’epoca. Il tutto con aggiunta di esaustivi commenti aggiornati all’attualità.

Rock Memories vol.2: nomi di nicchia e non solo

È possibile ritrovare così tantissimi articoli dedicati al rock, jazz e avanguardia, molti dei quali appaiono qui per la prima volta. Fra i nomi trattati, accanto a quelli più di nicchia, non mancano quelli dei Beatles, The Who, Pink Floyd, Jimi Hendrix, Patti Smith, Jefferson Airplane/Starship, Emerson Lake & Palmer, Jerry Garcia, Velvet Underground, Banco del Mutuo Soccorso, Elvis Costello, John Lennon etc. E poi numerose ed esclusive interviste: Eno & Fripp, John McLaughlin, B52’s, Christine McVie, Ian Anderson, Terry Riley, Carmine Appice, Kraftwerk, Franco Battiato (a cui Baiata è stato profondamente legato), Premiata Forneria Marconi, Ivan Graziani, Alan Sorrenti, Angelo Branduardi, Davide Lo Surdo. Tutto molto interessante e ben curato, raccolto in un bellissimo volume (qualitativamente ineccepibile come il precedente) che probabilmente avrà un seguito in un già annunciato terzo capitolo.

Rock Memories-Bagliori di un suono immortale-Volume secondo

di Maurizio Baiata

Verdechiaro Edizioni

Pagg.410-€23,00