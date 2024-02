Dopo il successo del podcast, Eugenio Nocciolini e Edoardo Orlandi pubblicano ‘Nessuno’ (Giunti) in cui ripercorrono le vicende del Mostro di Firenze.

Dopo essere state le voci di un podcast di enorme successo (CasoZero Media), Eugenio Nocciolini e Edoardo Orlandi diventano le penne di Nessuno. Il nuovo libro pubblicato da Giunti Edizioni sarà, infatti, in tutte le librerie fisiche e digitali dal prossimo 20 marzo per ripercorrere la terrificante epopea del Mostro di Firenze.

Furono otto i duplici delitti commessi, per diciassette anni di terrore e un’indagine senza fine che ha cambiato per sempre la storia, la cultura e la società italiana. In Nessuno, il cold case più celebre e drammatico del nostro Paese viene raccontato con la costruzione di un avvincente reportage.

La narrazione è corale e toccante, grazie agli autori che danno la parola ai protagonisti di questa tragica vicenda. Il lettore potrà, quindi, ‘ascoltare’ i sedici ragazzi innocenti intrappolati nella notte fatale, i parenti, gli amici, gli inquirenti e i giornalisti che si sono occupati della storia. Una narrazione tra fiction e struttura true crime.

In Nessuno ritroviamo il piccolo Natalino, Stefania e Pasquale, Horst e Jens-Uwe, e tanti altri, fino all’ultimo, atroce omicidio. Tutte le vite spezzate dalle azioni del Mostro di Firenze tornano a raccontarsi in modo intimo e commovente.

Gli autori

Eugenio Nocciolini è nato a Firenze nel 1988 e vive a Calenzano (FI), dove insegna teatro. È drammaturgo, autore e voce di podcast come Scarafaggi – Across The Beatles e Jack! La storia di Jack lo Squartatore, per il gruppo indipendente CasoZero Media.

Edoardo Orlani è nato a Viareggio nel 1988 e vive tra Prato e Firenze. È avvocato penalista e criminologo, oltre che autore del podcast L’isola che non c’era, la favola nera del Forteto con Marco Maisano.

Si sono incontrati sul palco di un teatro, entrambi allievi di Stefano Massini. Dal loro sodalizio artistico e dalla loro comune passione per il cold case del Mostro di Firenze è nato il podcast di straordinario successo Nessuno, a cui si sono ispirati anche per il loro esordio letterario.

Eugenio Nocciolini e Edoardo Orlandi

Nessuno. Voci nella storia del Mostro di Firenze

Giunti Editore, Collana M

Pagine 336 – Prezzo 16,90€

In libreria dal 20 marzo 2024

Ascolta il podcast Nessuno

