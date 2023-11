Arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online lo straordinario artbook dedicato al maestro dell’horror Junji Ito.

Dal 22 novembre – grazie a J-POP Manga – arriva sugli scaffali Twisted Visions. L’arte di Junji Ito, il primo artbook interamente dedicato al celebre maestro del J-horror. La raccolta comprende tavole, sia in bianco e nero che a colori, tratte dalle opere più famose dell’autore come Tomie, Brivido e altre storie, Lovesick e altre storie, ma anche illustrazioni preparate su commissione, totalmente inedite per il pubblico italiano.

Il volume è stato presentato in anteprima a Lucca Comics & Games 2023. L’arte di Junji Ito, il leggendario maestro del J-horror la cui immaginazione ha dato vita a capolavori del terrore come Tomie, diventa per la prima volta protagonista di uno splendido libro di illustrazioni. Con oltre 130 immagini, sia in bianco e nero che a colori, note a margine con i commenti dell’autore e un’intervista esclusiva al mangaka, Twisted Visions si propone come una vera e propria perla nel panorama degli artbook nipponici.

Twisted Visions. L’arte di Junji Ito è una raccolta ricchissima piena di tutti gli orrori e le mostruose fantasie che hanno reso Junji Ito un mangaka di culto, vincitore dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali tra cui un Premio Eisner e un Premio d’Onore al Festival d’Angoulême. Il volume è ulteriormente impreziosito dai commenti che l’autore dedica a ogni tavola e da un’intervista esclusiva in cui il sensei racconta ispirazioni, tecniche e metodo di lavoro.

Twisted Visions – l’Arte di Junji Ito

Volume Unico

Formato – 17×24 – Bross. Con Sovracc.

Pagine – 148, B/N + Colore

Prezzo – 25,00 €