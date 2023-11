Direttamente da Lucca Comics & Games, arrivano tutte le novità di Planet Manga in uscita a novembre 2023 (c’è anche un boy’s love).

Sono tante le novità Planet Manga presentate da Panini Comics in occasione di Lucca Comics & Games 2023 e pronte ad arrivare a novembre negli scaffali di tutti i lettori. Nuove attese proposte, titoli che hanno già conquistato il cuore di fan e riproposti in una veste inedita e infine i boy’s love più intriganti, tutti da scoprire.

Planet Manga, le novità di novembre

Bakuman! e la riedizione di Death Note di Takeshi Obata

Tra gli autori più amati c’è sicuramente Takeshi Obata, di cui Planet Manga propone riedizioni speciali e nuovi titoli da non perdere. Si parte con il grande cult Bakuman!, in cui i protagonisti Mashiro e Takagi provano a realizzare la loro massima aspirazione: diventare autori professionisti. Inizia così un incredibile viaggio alla scoperta dei segreti della creazione di un fumetto in Giappone e dei meccanismi editoriali che portano al successo di un’opera.

Prezzo: 7,50 €

Pagine: 312

Rilegatura: Brossurato con sovracover

Formato: 11.5×17.5 cm

Interni: Bianco e Nero / Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online.

Tra le proposte di Takeshi Obata non manca anche un’esclusiva riedizione con cover variant del primo numero del cult Death Note. Light Yagami è un liceale tanto geniale quanto cinico. Ryuk è un dio della morte, che come tutti i suoi simili conduce da tempo immemorabile un’esistenza minata dalla noia. In cerca di distrazioni, Ryuk decide di abbandonare nel mondo degli uomini il suo Quaderno della Morte, dotato di un tremendo potere, perché scrivere il nome di una persona su esso significa decretarne la fine. Dopo aver per caso trovato il Quaderno e averne compreso le potenzialità, Light decide di servirsene per cambiare il mondo.

Prezzo: 7,00 €

Pagine: 200

Rilegatura: Brossurato

Formato: 11.5×17.5 cm

Interni: Bianco e Nero / Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online.

Death Note: Short Stories, invece, è il volume perfetto per tutti i fan del manga-thriller più famoso al mondo che desiderano completare la propria collezione. Al suo interno sono raccolti tutti i capitoli extra di Death Note, tra cui l’episodio pilota della serie e una storia completamente inedita in Italia con il dio della morte Ryuk e un nuovo proprietario del Quaderno della Morte.

Prezzo: 7,00 €

Pagine: 224

Rilegatura: Brossurato con sovracover

Formato: 11.5×17.5 cm

Interni: Bianco e Nero / Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online.

Novità Planet Manga di novembre: la nuova edizione di Hikaru No Go

A Lucca Comics & Games è stata presentata anche una nuova preziosa edizione per il capolavoro di Takeshi Obata con i testi di Yumi Hotta: Hikaru No Go: Ultimate Deluxe. L’opera che ha reso popolare in tutto il mondo il gioco del Go viene riproposta in una veste tutta nuova in grande formato con commenti inediti della sceneggiatrice e tutte le pagine a colori presenti nella prima pubblicazione su rivista, oltre a una nuova copertina. Hikaru No Go: Ultimate Deluxe è l’occasione ideale per riscoprire uno dei manga più originali e appassionanti di sempre!

Prezzo: 15,00 €

Pagine: 240

Rilegatura: Brossurato

Formato: 14×21 cm

Interni: Bianco e Nero / Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online.

Infine, la nuova e imperdibile opera di Takeshi Obata, con la sceneggiatura di Akinari Asakura: l’esilarante shonen manga Show-Ha Shoten!. I protagonisti sono Azemichi Shijima e Taiyo Higashikata: il primo è un geniale umorista con il terrore del pubblico, il secondo è un animale da palcoscenico del tutto incapace di ideare gag. Riusciranno insieme a sfondare come duo comico?

Prezzo: 7,00 €

Pagine: 184

Rilegatura: Brossurato con sovracover

Formato: 11.5×17.5 cm

Interni: Bianco e Nero / Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online.

Un boy’s love coreano e la nuova edizione di Sasaki e Miyano

Per tutti gli amanti dei boy’s love coreani, è da non perdere il primo volume di The Dangerous Convenience, il piccante webtoon di 945 (Gusao). Il giovane Yeo Euijoon ha un disperato bisogno di soldi, e per questo non ha alternative se non lavorare in un minimarket gestito da mafiosi di ogni sorta. Come se non fosse abbastanza sopportare le continue angherie dei malavitosi che lo tormentano, ma purtroppo non ha alternative. Tutto diventa ancora più pericoloso quando il gigantesco e burbero gangster Bum Gunwoo inizia a frequentare il negozio.

Prezzo: 14,90 €

Pagine: 264

Rilegatura: Brossurato

Formato: 14.5×20 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online.

A Lucca Comics & Games è stata presentata anche una nuova speciale edizione, con cover variant metallizzata, del primo volume della deliziosa love comedy di Shou Harusono Sasaki e Miyano, il manga che ha registrato un enorme successo sul web, con una serie animata che ha spopolato in tutto il Giappone.

Prezzo: 7,90 €

Pagine: 136

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Formato: 13×18 cm

Interni: Bianco e Nero / Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online.