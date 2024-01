Dall’autrice di ‘Jealousy’ e ‘Jackass!’ arriva in Italia in contemporanea mondiale la nuova opera della regina del Boy’s Love Scarlet Beriko.

Sarà disponibile dall’1 febbraio il volume unico Nagahama to be, or not to be (J-POP Manga) di Scarlet Beriko. L’autrice di Jealousy e Jackass! torna in Italia in contemporanea mondiale con la nuova intensa opera Boy’s Love. Sullo sfondo del mercato del pesce di una città marittima l’amicizia tra il teppista Issa e lo studente modello Nagisa potrebbe sfociare in qualcosa di più… Nagisa, al terzo anno di liceo in una cittadina di mare, sorprende il suo amico di infanzia Issa con una donna e ne resta turbato. Anche dopo aver scoperto la verità, Nagisa non riesce più a controllare i suoi sentimenti.

Non sapendo cosa fare, gli è sempre più difficile guardare l’amico negli occhi, ma… Cullati dal soffio struggente della brezza marina, due ragazzi scopriranno il significato del vero amore. Con un tratto di disegno unico e inconfondibile, Scarlet Beriko riesce ancora una volta a scaldare i cuori e le fantasie dei suoi lettori raccontando una travolgente storia d’amore one-shot dai toni dolci e delicati dove i sentimenti la fanno da padrone. Nagahama to be, or not to be di Scarlet Beriko sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dall’1 febbraio!

Nagahamo to be, or not to be

di Scarlet Beriko

Volume Unico

Formato – 12×16,9- Bross. Con Sovracc.

Pagine – 192, B/N + Colore

Prezzo – 6,90 €