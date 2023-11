‘Hanako kun Art Work 2’, ‘Ice guy and cool girl 7’, ‘Hirayasumi 2’ e ‘Blue Giant Supreme 2’: tutte le uscite di J-POP Manga di dicembre 2023.

Tante le novità di dicembre di J-POP Manga ed Edizioni BD (perfette per un regalo per gli appassionati). J-POP Manga ci regala tante novità per questo mese, pronte da scartare sotto l’albero. Iniziando dalla dolce storia di Hirayasumi che torna con il volume 2 dopo il grande successo del primo numero. Per il regalo perfetto arriva invece l’atteso secondo artbook di Hanako Kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome. Torna a farci compagnia anche la bellissima Marin con My dress-up darling – Bisque Doll 12.

Continuiamo ancora con il volume 2 di The Dangers in my Heart e Tokyo Revengers – Una lettera da Baji 3 nonché l’attesissimo quarto volume di Lore Olympus, la serie di Rachel Smythe che ha conquistato i lettori di tutto il mondo aggiudicandosi quest’anno il secondo Premio Eisner e, per la terza volta di fila, il Premio Harvey. Edizioni BD è pronta a regalarci tanto hype con il terzo e conclusivo volume di Graveyard Kids di Davide Minciaroni.

J-POP Manga: tutte le uscite di dicembre 2023

Uscite J-POP Manga 6 dicembre

Il 6 dicembre iniziamo con A Cruel God Reigns 6, Armed Girl’s Machiavellism 13 e l’attesissimo volume 2 di Hirayasumi. Continuiamo con il secondo volume della commedia romantica The Dangers in my Hearth, I quattro fratelli Yuzuki 10 e la divertente e ironica storia dello yakuza più cool di sempre, La via del Grembiule – lo yakuza casalingo 11. Si corre a tutta velocità poi per le strade montane con Initial D 6, il nuovo volume dell’opera di culto di Shuichi Shigeno. Arrivano anche Cara Sacchan 3, Trasparente 3, e l’avvincente e leggiadra storia di Dance Dance Danseur 19.

Per Edizioni BD invece abbiamo l’attesissimo Graveyards kids 3, l’ultimo capitolo delle serie di Davide Minciaroni che vi lascerà incollati alle pagine con l’atteso Torneo tra bande per il controllo del territorio del cimitero.

Uscite 13 dicembre

Torna tutta la grinta di Akane con Akane Banashi 3 per condurvi sui palchi del rakugo, la travolgente arte teatrale giapponese. Continua anche la serie demoniaca tutta la femminile firmata da Go Nagai con il volume 5 di Devillady. Proseguono la romcom più tenera del momento Ice Guy e Cool Girl con il volume 7 e l’imperdibile My dress-up Darling – Bisque Doll 12. Arriva sugli scaffali l’attesissimo quarto volume di Lore Olympus 4, la pluripremiata serie di Rachel Smythe che rilegge in chiave moderna il mito classico di Ade e Persefone. E le sorprese non sono finite perché abbiamo in uscita anche Stay Gold 6 e il volume 21 della nuova edizione di I am a Hero. Concludiamo con Squalificati – Ranger Reject 9 e il secondo volume della nuova edizione deluxe di Tokyo Ghoul.

Edizioni BD ci riporta all’interno dello sfaccettato mondo fantasy di Monad con il secondo volume di Turtle e Nova di Axel Novelli e Daniele Turturici. L’avventura continua seguendo le coordinate indicate dall’antico e misterioso artefatto snapper!

Uscite 20 dicembre

Il Natale si avvicina e anche l’arrivo del secondo artbook di Hanako Kun – i sette misteri dell’accademia Kamome, perfetto come regalo, così come una carrellata di uscite prenatalizie. Chizuru Mizuhara vi aspetta con il volume 18 di Rent a Girlfriend e continuano Black Night Parade 7, Tableau Gate 26, Game of Familia 10, Tsugumi Project 5 e Under Ninja 9. Continuiamo con le splendide tavole de La divisa scolastica di Akebi 10 e il volume 11 del romanzo di Overlord.

Uscite 27 dicembre

Ci avviciniamo alla fine dell’anno che poco prima di concludersi ci regala il volume 4 della struggente storia di Trasparente, Dead Tube 20, L’impero delle Otome 17 e Mission: Yozakura family 15.

Preparate i fazzoletti perché è in arrivo anche Tokyo Revengers – una lettera da Baji 3, pronto a farci immergere ancora una volta nel mondo di Tokyo Revengers. Proseguiamo in bellezza con una delle saghe più seguite di sempre, Sword Art Online, che ci accompagna nel volume 20 della novel, Moon Cradle II.

A seguire, per gli appassionati del manga storico per eccellenza, prosegue Kingdom 61. E per finire a suon di Jazz, vi aspetta Blue Giant Supreme 2, secondo volume del nuovo arco narrativo di Blue Giant a firma del pluripremiato mangaka Shinichi Ishizuka.