J-POP Manga: tutte le uscite di novembre 2022

Il mese di novembre di Edizioni BD e J-POP Manga è ricco di nuove uscite e attesissime hit. Tutti i dettagli.

Sono tantissime le nuove uscite in libreria, fumetteria e negli store online del mese di novembre per J-POP Manga. La nave di Teseo, la serie thriller sovrannaturale di Toshiya Higashimoto, il fantasy storico Fenrir in un elegante cofanetto da collezione di 4 volumi, la hit di Yukinobu Tatsu, DanDaDan 3. E ancora, la nuova edizione deluxe di Lady SnowBlood, l’inedito Una donna dell’era Showa, Garon 1 – Osamushi Collection.

Per Edizioni BD la pluri-premiata saga di James Tynion IV e Werther Dell’Edera: Something is Killing the Children 5 e il primo volume della saga spin-off House of Slaughter 1. Disponibile anche Mighty Morphin Power Rangers/Teenage Mutant Ninia Turtle (di Ryan Parrot, Simone Di Meo, fresco vincitore dei Ringo Awards 2022, e Walter Baiamonte), I cavalli del Tennessee (di Giada Duino e Giulia Pex), Fiaba di Cenere di Simone Pace, Salomè – Liberaci dal bene di Emanuele Caponera, Sottopelle 1 di Caterina Bonomelli, Dada Adventure box vol. 1-6, di Leonardo Berghella e Alessandro Starace.

J-POP Manga, tutte le uscite di novembre 2022

Uscite J-POP Manga 3 novembre

Già disponibile in libreria, fumetteria e nei negozi online, Tokyo Revengers Manji Gang Pack 2, contenente il volume 20 e il character book dedicato ad approfondimenti, personaggi e sketch.

Arriva inoltre il nuovo volume di Girl from the Other Side: dear., con storie inedite dedicate alla fiaba manga di Nagabe, autore ospite quest’anno al Lucca Comics & Games. Arrivano anche gli attesi volumi dedicati al mondo di The Promised Neverland: la terza novel Storie di amici guerrieri e Short Stories.

Continuano Blue Period 12, Call of the Night 5, Happy Shitty Life 2 e Smile down the runway 6.

Per Edizioni BD l’atteso quinto volume della saga di Erica Slaughter, Something is Killing the Children 5, Benvenuti a Tribulation di James Tynion IV e Werther Dell’Edera e il primo numero della saga spin-off dedicata agli altri cacciatori della Casa del Massacro, House of Slaughter 1 – Il marchio del macellaio. Sarà inoltre disponibile I cavalli del Tennessee, l’opera d’esordio alla sceneggiatura di Giada Duino, illustrata da Giulia Pex. Un racconto sentimentale che celebra la scoperta di sé e la conquista della propria libertà, con gli stupendi disegni di Giulia Pex.

Uscite J-POP Manga 9 novembre

Il 9 novembre torna il maestro Kazuo Kamimura con Lady SnowBlood nella sua edizione definitiva (il box comprenderà tre volumi, di cui due conterranno la serie originale di Lady Snowblood e uno sarà dedicato al sequel Lady Snowblood – Rinascita) e Una donna dell’era Showa, scritto da Ikki Kajiwara.

Il 9 novembre sarà inoltre disponibile anche l’attesissimo BJ Alex – Box 5 di mingwa e l’atteso ottavo

volume di Frieren – Oltre la fine del viaggio. Continuano Oshi no Ko 5, Squalificati – Ranger Reject 3, Tokyo Revengers 20, Tokyo Revengers Character Book, Pokémon – la Grande Avventura 21, All About J 1.

Per Edizioni BD arriva in libreria il volume auto-conclusivo Mighty Morphin Power Rangers/Teenage

Mutant Ninia Turtle, con i disegni del grande Simone Di Meo.

Alla ricerca di un loro compagno di squadra scomparso, Tommy Oliver alias Green Ranger, i Power Rangers devono abbandonare l’assolata California per una trasferta nella città più leggendaria della costa est, la tentacolare New York. Nella Grande Mela, però, il benvenuto che li attende non è certo caloroso. Non solo il loro amico Tommy pare avere unito le forze con il malvagio Shredder e con il Clan del Piede, ma i Rangers dovranno anche fare i conti con altri avversari inaspettati: le mitiche Ninja Turtles! Riusciranno questi eroi a trovare un modo per collaborare, per sconfiggere i cattivi e salvare il mondo distruzione totale?

Tra le novità presentate a Lucca Comics & Games 20 nodi, di Elena X, vincitrice del Lucca Project Contest 2022. Ma anche Fiaba di Cenere, il dark fantasy di Simone Pace che racconta la storia di Marlo e Marfisa, due orfani in cerca di salvezza dall’esercito del fuoco che sta devastando il mondo intero. E ancora Salomè – Liberaci dal bene di Emanuele Caponera che, tra horror e folklore, narra la storia della giovane e bellissima Salomè, assoggettata al volere delle streghe del bosco a causa di un segreto del suo passato. Sottopelle 1 di Caterina Bonomelli unisce sapientemente le ambientazioni magiche e folkloristiche insieme al mondo moderno. La protagonista, Morana Corvi, è infatti una delle ultime streghe che, per evadere dai suoi doveri, dedica la sua vita agli eccessi e alla fuga dalle responsabilità, fino al giorno in cui un tragico incidente le cambia la vita per sempre.

Uscite 16 novembre

Il 16 novembre arriva il terzo volume della serie shonen che sta spopolando in Giappone e nel mondo

intero: DanDaDan 3! Continuano Goblin Slayer 12, Black Jack 10, Dance Dance Danseur 8, I diari della speziale 10 e Non tormentarmi, Nagatoro! 12.

Per Edizioni BD sarà disponibile Dada Advenure 1-6, di Alessandro Starace e Leonardo Berghella: l’opera raccolta in un atteso box da collezione, include il primo arco narrativo, riveduto e corretto con nuovi contenuti e un volume inedito!

Come un tenero e paffuto angioletto, la piccola Dada è caduta dal cielo, senza alcuna memoria del proprio passato. A guidarla, un unico, grande desiderio: esplorare il mondo in ogni dove, procedendo all’avventura e sempre con il sorriso sulle labbra. Chi è davvero questa buffa bambina e chi è alla sua ricerca?

Uscite 23 novembre

Il 23 novembre arriva l’opera thriller di Toshiya Higashimoto, La nave di Teseo 1. Un thriller tormentato,

avvincente e dallo sviluppo originale, che già vanta un adattamento live action.

Nella vita di Shin Tamura sembra stare per germogliare finalmente il primo barlume di felicità. 28 anni fa, suo padre è stato responsabile di un avvelenamento di massa che uccise più di 20 bambini di una scuola elementare. Da allora, Shin è cresciuto con addosso lo stigma di essere il figlio di un criminale. Ma ora, la vergogna e il disprezzo che prova verso la sua figura paterna stanno per essere lavati via dal fatto che egli stesso sta per diventare genitore.

Sarà inoltre disponibile l’atteso secondo volume di Il mio Son Goku 2 – Osamushi Collection. Continuano I am a Hero 8, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 11, Zombie 100 – 11, BJ Alex 9, All about J 2, Lady SnowBlood 1 e Pokémon – La Grande avventura 22.

Uscite 30 novembre

Il 30 novembre arriva Fenrir, lo spettacolare racconto di Chuuga Akamatsu e Mioko Oonishi del mito di Gengis Khan, tra ricostruzione storica e adattamento fantasy, in un elegante cofanetto da collezione, contenente i 4 volumi dell’opera. Il 30 novembre sarà inoltre disponibile Tokyo Revengers 21 e il secondo volume del manga investigativo di Akira Amano: Il mistero di Ron Kamonohashi 2.

Per la Osamushi Collection Garon 1, un emozionante racconto morale che conserva ancora oggi tutta la sua potenza.

Due meteoriti precipitano sulla Terra e in uno di essi viene ritrovato il gigante Garon, un robot di origine aliena con il potere di distruggere l’umanità intera. Nell’altro viene ritrovato un bambino che negli anni viene cresciuto come un terrestre. All’insaputa di tutti, i due sono stati volontariamente inviati sul nostro pianeta da una razza aliena per testare l’intelligenza e la saggezza degli abitanti della Terra. Riuscirà l’umanità a non porre fine a sé stessa utilizzando le potenti armi di Garon?

Continuano anche Dead Tube 18, Komi can’t communicate 24, Smile down the runway 7 e Dada Adventure 1.

Ristampe

Kakegurui Twin 1, 5 e 9

Kakegurui 8

Goblin Slayer 9 e 11

Pokémon – La Grande Avventura BOX 4 – vol. 10-13

Pokémon – La Grande Avventura BOX 5 – vol. 14-17