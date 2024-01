‘Blue Lock’, il manga che ha dominato le classifiche giapponesi nel 2023, apre il 2024 con una variant dedicata all’animazione.

Blue Lock, il manga campione di vendita in Giappone, inaugura l’anno nuovo con una cover d’eccezione realizzata da Panini Comics in collaborazione con Crunchyroll. Una variant per celebrare uno degli anime di maggior successo dello scorso anno, in esclusiva su Crunchyroll anche in versione doppiata con la prima stagione completa.

La Variant Anime del primo numero di Blue Lock sarà disponibile esclusivamente su prenotazione dal 12 al 22 gennaio in fumetteria (recandosi nel proprio punto vendita di fiducia per prenotare il volume) e su Panini.it (dove sono disponibili tutti i dettagli riguardo la modalità di acquisto). La storia, scritta da Muneyuki Kaneshiro e disegnata da Yusuke Nomura, conta in Italia ormai più di venti volumi e uno spin-off, oltre alla serie animata doppiata in italiano disponibile su Crunchyroll.

L’eliminazione ai Mondiali di calcio del 2018 ha confermato i limiti della Nazionale giapponese. Lo spirito di squadra non basta: per vincere bisogna fare gol. Per questo motivo, la federazione calcistica giapponese ha pensato di dare vita a un programma per trovare giovani calciatori promettenti e far nascere il bomber che condurrà il Giappone alla vittoria della Coppa del Mondo. A guidare il folle progetto, con l’obiettivo dichiarato di selezionare l’attaccante più egoista, c’è l’allenatore Jinpachi Ego. Una strategia rivoluzionaria per distruggere il calcio perdente giapponese che metterà alla prova trecento giovani talenti che dovranno sopravvivere al folle allenamento all’interno di una speciale struttura, la cosiddetta “prigione blu”. Soltanto uno uscirà vincitore da questo Battle Royale calcistico. Chi sopravvivrà all’inferno del Blue Lock?

Ancora una volta Panini Comics e Crunchyroll rinnovano la collaborazione nel realizzare una variant che unisce il mondo del fumetto con quello dell’animazione. Un numero unico, disponibile solo su preorder per un periodo limitato di tempo, in fumetteria e su Panini.it!