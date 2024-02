In occasione dei 70 dal Premio Nobel per la letteratura, Panini Comics celebra Hemingway con una storia del tutto speciale ispirata alle opere dello scrittore.

Disney incontra la letteratura in un volume speciale che trasporta Topolino e Paperino nelle storie di Ernest Hemingway. In occasione del 70esimo anniversario del Premio Nobel per la letteratura assegnato allo scrittore e giornalista, Panini Comics presenta, infatti, Zio Paperone e… il vecchio e il mare. Un volume da collezione ispirato ai romanzi più celebri e amati del letterato americano, da giovedì 22 febbraio in libreria, fumetteria e su Panini.it.

Cover da Ufficio Stampa

In Zio Paperone e… il vecchio e il mare si possono legegre otto storie brevi – pubblicate su Topolino tra il 2000 e il 2001 – ispirate ad altrettanti capitoli de I quarantanove racconti. A coordinare il progetto è stato Giorgio Cavazzano affiancato dai disegnatori Andrea Freccero, Alessandro Perina, Giuseppe Zironi e Stefano Turconi.

Ma c’è di più. Topolino omaggia anche i due lavori più noti del Premio Nobel, ovvero Il vecchio e il mare e Per chi suona la campana. Il primo romanzo viene ripreso da Guido Scala in un’avventura di Zio Paperone mentre il secondo diventa Per chi suona il campanello di Alessandro Sisti e Graziano Barbaro.

Il volume è, infine, arricchito dal commento del Maestro Cavazzano e approfondimenti inediti sulla letteratura, scritta e disegnata. Un’edizione deluxe preziosa (telata con dettagli in oro) che riunisce in unico volume alcuni dei migliori disegnatori Disney e che appassionerà tutti gli amanti dei grandi romanzi e del grande fumetto.

Zio Paperone e… il vecchio e il mare

Prezzo € 25,00

Pagine 160

Formato 18.3×24.5 cm

Rilegatura Cartonato

Interni A colori

Distribuzione fumetteria e online

Cover da Ufficio Stampa