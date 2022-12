‘Negalyod: L’ultima Parola’ di Vincent Perriot in fumetteria dal 14 dicembre

Dal 14 dicembre sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online per Edizioni BD 'Negalyod: L'ultima Parola' di Vincent Perriot.

Dal 14 dicembre sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online per Edizioni BD, Negalyod: L’ultima Parola di Vincent Perriot. Si tratta del seguito di Negalyod, il primo capitolo dell’opera sci-fi distopica, vincitrice del prestigioso Prix Saint Michel. Un racconto spettacolare che ricorda da vicino l’arte di Moebius e l’ambientazione dei film di Mad Max.

LEGGI ANCHE: A Londra apre il pop-up store (ufficiale) dei BTS

Vent’anni dopo gli eventi del primo capitolo, al crepuscolo di un mondo ultratecnologico dove ruderi di futuro fanno da sfondo alla presenza dei dinosauri, la vita di Jerri e Korienzé è cambiata radicalmente. Con le loro due figlie, l’esperta di armi Nanei e Iriana (cieca dalla nascita ma dotata di poteri sovrannaturali), si sono stabiliti su un’isola composta da barche agglomerate. Qui un popolo di sopravvissuti sta cercando di ricostituire la società. Fino a quando la violenza di un attacco pirata non ricondurrà la famiglia sull’infuocata e rabbiosa strada della vendetta, in una missione più pericolosa e spietata che mai.

Dal talento di Vincent Perriot, e i colori di Florence Breton, torna l’incredibile universo di Negalyod per rivelare un nuovo capitolo inedito della storia. Negalyod. L’ultima parola: azione, un world building affascinate e tavole spettacolari trovano la massima espressione in questo elegante volume cartonato dal grande formato, disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 14 dicembre.