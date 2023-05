Cranio Creations arriva per la prima volta al Salone del Libro di Torino con i suoi giochi e le sue storie.

Cranio Creations parteciperà per la prima volta in assoluto al Salone Internazionale del Libro di Torino (da giovedì 18 a lunedì 22 maggio), portando la sua vasta gamma di giochi in scatola e presentando la sua prima graphic novel. Nasce così anche la linea Cranio Books, la nuova avventura della casa editrice specializzata.

Murder Party Pocket, in collaborazione con Maurizio De Giovanni

Fondata nel 2009, Cranio Creations è subito diventata una realtà dirompente nel panorama ludico italiano. Ne è un esempio Murder Party Pocket, il gioco di carte ibrido di Flaminia Brasini e Virginio Gigli e illustrato da Alessandro Costa e Yuri Cagnardi, che vede come protagonista il mitico commissario Ricciardi. L’inedita e appassionante storia è stata scritta proprio da Maurizio De Giovanni, che per la prima volta porta il suo personaggio in una nuova dimensione. Sempre presso lo Stand E43, Padiglione 1, Cranio Creations presenterà la sua prima graphic novel, Diario di un papà e della figlia che lo allevò. Scritta da Marco Ciccio Cecchini e disegnata dall’illustratore Luca Garonzi, l’opera è una storia d’amore e di scoperta, della crescita di un padre che – tra pannolini e momenti di ilarità – impara a diventare grande mano nella mano con sua figlia.

Tutti i giochi di Cranio Creations

I migliaia di visitatori potranno immergersi nella vasta offerta della casa editrice, pensata per accontentare giocatori di tutte le età e con diverse passioni. Ne La Montagna Incantata, vincitore del premio Kinderspiel Des Jahres 2022, i giocatori vestiranno i panni di giovani apprendisti stregoni intenti a impedire il complotto delle quattro Streghe Malvagie. Nome in Codice catapulterà, invece, tutti gli appassionati dello spionaggio nel mondo dei servizi segreti.

Presente anche Soqquadro, il gioco che espande il divertimento dal tavolo al resto della casa, in cui tutti i membri della famiglia dovranno perlustrare l’ambiente circostante alla ricerca degli oggetti richiesti dalle carte e convincere gli altri giocatori della bontà dei loro abbinamenti. My Shelfie è perfetto per tutti gli aspiranti Marie Kondo e i nati sotto il segno della Vergine, che dovranno cimentarsi nell’organizzazione della loro libreria. Infine, non mancherà l’emozionante linea Escape Room, l’elettrizzante esperienza di gioco che regalerà 60 adrenalinici minuti a chiunque avrà il coraggio di cimentarsi nell’impresa.