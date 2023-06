In diretta streaming dal Teatro Romano di Benevento è stata annunciata la rosa dei cinque finalisti al Premio Strega 2023. Ecco chi sono.

Annunciata, in diretta streaming su RaiPlay mercoledì 7 giugno, la cinquina finale dei candidati in lizza per il Premio Strega 2023. La serata cha svelato i risultati della prima votazione è stata condotta da Stefano Coletta al Teatro Romano di Benevento e ha visto lo spoglio live dei voti. Sul palco i dodici autori e autrici in corsa per il titolo che hanno scoperto la rosa dei finalisti dal presidente di seggio Mario Desiati, vincitore della precedente edizione.

Il totale dei voti espressi ha dichiarato finalisti alla LXXVII edizione:

Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), con 217 voti Ada D’Adamo, Come d’aria (Elliot), con 199 voti Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata (Einaudi), con 183 voti Andrea Canobbio, La traversata notturna (La nave di Teseo), con 175 voti Romana Petri, Rubare la notte (Mondadori), con 167 voti

Restano, quindi, esclusi dalla cinquina del Premio Strega 2023:

Igiaba Scego, Cassandra a Mogadiscio (Bompiani), 158 voti

Silvia Ballestra, La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza), 145 voti

Andrea Tarabbia, Il continente bianco (Bollati Boringhieri) 136 voti

Gian Marco Griffi, Ferrovie del Messico (Laurana Editore), 135 voti

Maddalena Vaglio Tanet, Tornare dal bosco (Marsilio), 117 voti

Carmen Verde, Una minima infelicità (Neri Pozza), 89 voti

Vincenzo Latronico, Le perfezioni (Bompiani), 67 voti

Il dettaglio delle votazioni

A prendere parte al voto, esprimendo le proprie preferenze, sono stati (tra voti singoli e collettivi)596 votanti su 660(pari al 90,3% degli aventi diritto). L’accesso alla votazione, infatti, vede coinvolti 400 Amici della domenica a cui si aggiungono 220 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri. Una selezione che tiene conto di 30 Istituti italiani di cultura all’estero, 20 lettori forti e 20 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i circoli presso le Biblioteche di Roma. L’elezione del libro vincitore si svolgerà̀ giovedì̀ 6 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, trasmessa in diretta su Rai Tre con la conduzione di Geppi Cucciari.

Nell’attesa, la cinquina della LXXVII edizione incontrerà il pubblico in 16 tappe, di cui una all’Istituto Italiano di Cultura a Berlino. Le tappe dello Strega Tour a Napoli, Benevento, Firenze, Modena, Salò, Parma e Rimini saranno seguite dal camper di Ticket to Read, che realizzerà una nuova serie podcast a cura di Margherita Schirmacher ed Enrico Orlandi per raccontare il viaggio dei finalisti.

