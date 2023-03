Domenica 12 marzo, per l’uscita di ‘What’s Love?’, a Roma si terrà un mini-Festival a tema Bollywood. Tutte le info.

A Roma arriva il mondo di Bollywood! Domenica 12 marzo, dalle ore 11.30 presso Largo Venue a Roma, si terrà infatti un’esperienza multiculturale per immergersi nel mondo bollywoodiano e celebrare l’uscita del film What’s Love?. Un mini-Festival per celebrare l’amore senza confini e la multiculturalità attraverso una serie di attività: workshops, musica, creatività, allestimenti floreali e food. Gli invitati all’evento, dopo il Festival, saranno coinvolti in una parata coloratissima con suoni e costumi che, attraversando il quartiere multiculturale (area pedonale) del Pigneto, li porterà in sala al Nuovo Cinema Aquila per una premiere esclusiva del nuovo film What’s Love? in uscita al cinema il 16 marzo 2023 distribuito da Lucky Red. Per partecipare all’experience bisogna prenotarsi qui.

Vivi la Bollywood Experience a Roma: il programma

11:30 – 14:00

EVENT FESTIVAL

Vivi il mondo Bollywoodiano: Workshop danza Bollywood con Bhumika Dance Company / Cooking show/ Food & Beverage/ Tatuaggi Henné/ Workshop per la realizzazione di ghirlande floreali / How to indossare costumi ticipi/ Photo opportuni.

14:00 – 15:00

BOLLYWOOD PARADE

Gli invitati all’evento dopo il Festival, saranno coinvolti in una parata coloratissima con suoni e costumi. Attraversando il quartiere multiculturale (area pedonale) del Pigneto, la parata li porterà in Sala al Cinema L’Aquila.

15:00 – 17:00

ANTEPRIMA FILM WHAT’S LOVE? CINEMA L’AQUILA

Premiere esclusiva del nuovo film What’s Love? in uscita al cinema il 16 marzo 2023 distribuito da Lucky Red.