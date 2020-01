‘Un figlio di nome Erasmus’: Carol Alt torna al cinema

Dal 26 marzo al cinema 'Un figlio di nome Erasmus' commedia in the road che segna il ritorno sul grande schermo di Carol Alt.

‘Un figlio di nome Erasmus’ la prima produzione cinematografica firmata Eagle Pictures arriverà al cinema il 26 marzo e segna il grande ritorno sullo schermo dell’affascinante Carol Alt.

Per questa divertente, romantica e un po’ nostalgica commedia on the road, la cui regia è di Alberto Ferrari, troveremo nei panni dei protagonisti Luca Bizarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti. Al loro fianco l’astro nascente del cinema portoghese Filipa Pinto (già apprezzata in L’uomo che uccise Don Chisciotte) e la supermodella e attrice Carol Alt.

L’appuntamento al cinema è dal 26 marzo, distribuito sempre da Eagle Pictures.

Sinossi del film

Quattro amici quarantenni − Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo − vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro hanno amato da ragazzi quando facevano l’Erasmus in Portogallo. Amalia ha lasciato un’inaspettata eredità: un figlio concepito con uno di loro. Ma chi è il padre? Aspettando i risultati del test del DNA, i quattro amici decidono di andare alla ricerca di questo misterioso figlio ventenne e intraprendono un rocambolesco ed emozionante viaggio attraverso il Portogallo insieme ad una ragazza che si offre di aiutarli.

