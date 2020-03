Tutta la magia Disney a portata di click: arriva in Italia Disney+

In un periodo complicato come questo, la magia del cinema può aiutare ad evadere mentalmente e grazie a Diseny+ l'emozione è assicurata!

Finalmente l’attesa è finita ed anche in Italia è arrivato il canale Disney+: la piattaforma streaming della Walt Disney Company. Oltre 500 film, tra serie Tv, film e produzioni originali che faranno sognare ed emozionare grandi e piccini.

Sfogliando il catalogo della nuova piattaforma streaming, c’è solo l’imbarazzo della scelta: Disney, Marvel, Pixar, National Geographic... Ogni palato, ogni gusto può essere soddisfatto. Dai classici come il primo cartone di Topolino (‘Steamboat Willie’), il Libro della Giungla o Genitori in trappola (in cui fece la sua prima apparizione Lindsay Lohan), a tutta la serie degli Avangers e degli X Men, per non parlare della sezione dedicata alla Pixar!

Ci sono anche due produzioni molto attese: The Mandalorian, la prima epica serie evento in live-action di Star Wars; Lilli e il Vagabondo, la nuova versione live-action del classico animato del 1955;

Se siete dei nostalgici della famiglia gialla più amata al mondo, beh sappiate che troverete tutta la serie de I Simpson. E’ innegabile che nello scorrere l’elenco dei titoli si sia presi da un entusiasmo contagioso che attraversa tutte le età.

“Come casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic, – ha dichiarato Kevin Mayer, Chairman of Walt Disney Direct-to-Consumer & International – Disney+ offre la narrazione positiva e di alta qualità che i fan si aspettano dai nostri brand e che adesso è disponibile in modo ampio, conveniente e permanente su Disney+. La nostra umile speranza è che questo servizio possa portare alle famiglie una sorta di “tregua” durante questi tempi difficili”.

L’abbonamento al canale può essere mensile al costo di 6,99 €, oppure annuale a 69,99 €

