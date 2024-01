Quali sono stati i top e i flop della cerimonia dei Golden Globe 2024? Scopriamo insieme alcuni dei momenti più indimenticabili dell’evento.

L’edizione del 2024 dei Golden Globe è stata un trionfo di glamour, stile e momenti indimenticabili. Tra le celebrità che hanno brillato sul red carpet, spiccano nomi come Kylie Jenner e Timothée Chalamet, che hanno regalato al pubblico momenti memorabili durante la cerimonia.

Leggi anche: LE SERIE MIGLIORI DEL 2023 SECONDO IL NYTIMES

Il red carpet ha visto Kylie Jenner sfoggiare un look mozzafiato che ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati di moda. Il loro stile audace e sofisticato ha fatto scalpore, suscitando l’ammirazione degli appassionati di moda in tutto il mondo.

Ma non è questo il motivo per cui tutti stanno parlando di loro: i due, infatti, sono stati immortalati mentre si scambiavano un fugace ma dolcissimo bacio al tavolo, anticipato e seguito da languidi sguardi e sorrisi eloquenti.

Il rosso è stato il colore dei Golden Globe

Da Florence Pugh a Heidi Klum, passando per Julianne Moore e Selena Gomez, il rosso è stato senza dubbio il colore protagonista della cerimonia che anticipa gli Oscar, non senza qualche imbarazzo. Selena Gomez, star di Only Murders in the Building, ha dovuto affrontare una improvvisa e birichina folata di vento sul red carpet, ma ha scongiurato con grande maestria l’effetto “Marilyn Monroe”.

Jo Koy, conduttore stra-criticato e poco divertente

L’host dei Golden Globe 2024 è stato Jo Koy, cambiato in corsa a soli 10 giorni dal grande evento mediatico: scelta decisamente poco azzeccata viste le freddure ritenute scialbe dal popolo del web. Scarso entusiasmo anche tra i presenti alle premiazioni.

Succession, è record

Record di awards per Succession, serie HBO che ha il suo terzo Globe nella categoria, “migliore serie televisiva drammatica” dopo le vittorie nelle cerimonie del 2020 e del 2022 eguagliando X Files. Matthew Macfadyen è il Miglior attore non protagonista e Kieran Culkin ha fatto lo stesso nella categoria Miglior Attore in una serie televisiva drammatica. Sul palco il fratello di Macaulay ha fatto piangere – per finta – il rivale Pedro Pascal, con un braccio ingessato, esclamando “Suck it, Pedro” (“Beccati questa, Pedro”). Anche Sarah Snook ha vinto il Golden Globe 2024 come miglior attrice in una serie tv drammatica, sempre per Succession.

The Bear, adoriamo Jeremy Allen White anche vestito!

Anche Jeremy Allen White e Ayo Edebiri di The Bear trionfano, ma l’attore ha deluso i fan che lo volevano sul palco solo in Calvin Klein underwear, essendo il nuovo testimonial del brand e sex symbol di Hollywood.

Foto: Kikapress