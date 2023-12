Per preparasi a vestire i panni di Bob Dylan, sembra che a Timothée Chalamet siano arrivate 12 ore di musica inedita del cantautore.

C’è chi ingrassa o si allena moltissimo per un ruolo cinematografico, ma la sorte di Timothée Chalamet è stata forse più fortunata. L’attore – come si vociferava ormai da un po’ – vestirà i panni di Bob Dylan in A Complete Unknown, biopic sul cantautore diretto da James Mangold.

Per prepararsi a diventare Bob Dylan, sembra che Chalamet si sia allenato ascoltando musica inedita del celebre cantautore. In una recente intervista con Josh Horowitz in Happy Sad Confused, Thimothée Chalamet ha infatti dichiarato: «Sto per dire una cosa che susciterà l’ira e la rabbia di tanti fan di Bob. E a ragione. Ma la verità è che ho una playlist di 12 ore di musica di Bob Dylan mai rilasciata, dal 1959 al 1964. Mi sento come se stessi nascondendo l’oro o qualcosa del genere».

A mandare il materiale di Bob Dylan a Chalamet, per chiarezza, è stato Jeff Rosen, uno dei producer del biopic. L’attore ha anche aggiunto che parte di questa playlist è pubblica e disponibile via bootleg, ma la rabbia dei fan del cantautore è comunque giustificata. Oltre all’ascolto di musica inedita, Chalamet ha anche assunto l’intero team dietro alla trasformazione di Austin Butler in Elvis. A dimostrazione di quanto voglia fare le cose nel modo giusto!

