Arriva al cinema per soli tre giorni la versione restaurata del capolavoro di Cimino con Robert De Niro. I dettagli.

A 45 anni dalla sua storica uscita, il capolavoro di Michael Cimino Il Cacciatore fa ritorno sul grande schermo per una speciale tre giorni. Gli spettatori avranno, infatti, l’opportunità di riscoprire o vivere per la prima volta l’intensità della pellicola con Robert De Niro il 22, 23 e 24 gennaio 2024. Considerato uno dei lavori migliori di tutti i tempi, Il Cacciatore sarà presentato in una versione restaurata in 4K, permettendo al pubblico di immergersi nella potenza visiva e narrativa che ha reso il film un’icona del cinema mondiale.

Inserito al 79° e 53° posto rispettivamente nella classifica dei migliori film statunitensi di tutti i tempi dell’American Film Institute, Il Cacciatore ha ricevuto numerosi premi, tra cui cinque premi Oscar nelle categorie Film, Regia, Suono, Montaggio e Attore non protagonista. De Niro guida un cast stellare, che vede coinvolti tra gli altri Christopher Walken, John Savage, John Cazale (nel suo ultimo ruolo) e Meryl Streep, che proprio con questo film inizia il suo lungo e ricco percorso di candidature all’Oscar.

Il Cacciatore non è solo un film di guerra, ma una profonda riflessione sulla tragedia umana, sull’amicizia e sulle conseguenze profonde della guerra sulle persone. Il film usa la metafora e uno sguardo attento alla quotidianità dei protagonisti per esplorare le lacrime, la solitudine e il dolore causati dalla guerra.

La sinossi del film

Il racconto segue Mike (interpretato da Robert De Niro), Nick (Christopher Walken) e Steven (John Savage), lavoratori di un’acciaieria in Pennsylvania, nel loro tempo libero dedicato alla caccia. Quando la chiamata alle armi per il servizio in Vietnam cambia le loro vite, organizzano una festa combinata di matrimonio e addio prima di partire. La guerra si rivela un’esperienza devastante, lasciando segni indelebili nei loro cuori e nelle loro anime.

Locandina da Ufficio Stampa