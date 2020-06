Come è possibile che Russell Crowe si sia ridotto così? L'attore de Il Gladiatore è praticamente irriconoscibile: ingrassato e con la barba. Ecco le foto recenti dell'attore e l'assurda trasformazione

Uscirà il 10 luglio l’ultimo film con Russell Crowe, il thriller psicologico Unhinged, rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus: nella pellicola, diretta da Derrick Borte, Crowe sarà uno psicopatico che inizia a tormentare una sconosciuta con cui ha discusso al semaforo.

Dal trailer si riconosce un Russell Crowe più in forma delle ultime apparizioni pubbliche, per quanto molto distante da quel Gladiatore che fece innamorare le donne di tutto il mondo: porta ancora la barba lunga, che lo rende molto credibile nel ruolo che interpreta.

Russel Crowe, un Oscar e due candidature all’attivo, è un attore di altissimo livello: non importa quanti kg possa prendere o come invecchi, nel suo caso l’aspetto fisico incide poco sul talento.

Russell Crowe irriconoscibile, a 18 anni dal Gladiatore torna a Roma

Se in questi giorni avete visto un uomo barbuto e panciuto, con occhiali da sole e berretto aggirarsi per il Colosseo o il Circo Massimo e fare video col telefonino in cui ripeteva ‘Sono al servizio di Roma‘, sappiate che avete avuto il piacere di pizzicare Russell Crowe, ma non fatene un dramma se non lo avete riconosciuto.

L’attore è arrivato nella capitale per celebrare al meglio i 18 anni dalla realizzazione della pellicola che gli ha regalato fama e oscar, Il Gladiatore, e che lo ha fatto innamorare di Roma tanto da gridare davanti a un folto gruppo di fotografi “Forza Roma” sbandierando la sciarpa della squadra allenata da Di Francesco.

— L’ex moglie di Antonio Banderas irriconoscibile, ecco come si è ridotta Melanie Griffith dopo punturine e interventi vari

Peccato che nel rendere omaggio alla città, abbia dimenticato che la t-shirt era piuttosto corta e che gli occhi dei presenti sono caduti sui suoi fanta-addominali! Tanta, in effetti, l’ironia in rete:

“Questo se l’è mangiato Massimo Decimo Meridio #RusselCrowe” “C’è chi a fregnezza invecchia come il vino e chi… si ingoia direttamente la damigiana. Russell Crowe Cesaroni Edition: from Colosseum to the Garbatella” “Omo de panza omo de sostanza! Sarai sempre il mio gladiatore nonostante il tempo e la ciccia che avanzano! #RusselCrowe”

Russell Crowe presenzierà alla proiezione del film di Ridley Scott il 6 giugno all’anfiteatro Flavio e l’8 e il 9 al Circo Massimo.

Russell Crowe irriconoscibile, il divorzio non gli rende giustizia

54 anni, 1 Premio Oscar per Il Gladiatore e 1 Bafta e 1 Golden Globe per A beautiful mind, il sex appeal che ha reso Russell Crowe uno dei divi più amati di Hollywood è andato beatamente in vacanza, insieme alla dieta.

L’attore neozelandese infatti è stato pizzicato da alcuni paparazzi in compagnia dei figli Charles Spencer Crowe (nato il 21 dicembre 2003) e Tennyson Spencer Crowe (nato il 7 luglio 2006) mentre giocavano a basket ed è apparso a dir poco irriconoscibile: barba incolta e bianca e fisico piuttosto appesantito, la canotta sportiva non gli donava affatto, anzi metteva in evidenza non sospette rotondità e quelli che una volta erano tonici bicipiti.

– Antonio Banderas senza capelli, irriconoscibile. Cosa gli è accaduto?

Il divo in effetti non è sembrato in gran forma – a voler essere gentili – ma a sua discolpa c’è da dire che sta attraversando un periodo nero a causa del divorzio chiesto e ottenuto dalla cantante Danielle Spencer che gli sta costando una vera fortuna.

Russell Crowe irriconoscibile? Ha altre priorità che ritrovare l’antico fascino

Stando così le cose, l’attore si è visto costretto a una mega vendita di oltre 200 cimeli della sua brillante carriera cinematografica per pagare le spese processuali, dunque immaginiamo che ritrovare la forma fisica di un tempo o almeno andarci vicino non rientri nelle sue priorità più imminenti.

A margine di ciò, alcune indiscrezioni piuttosto insistenti lo davano coinvolto in una pericolosa frequentazione con la sua assistente, tuttavia Russell Crowe si è visto costretto a smentire palesemente il flirt con la giovane donna.

Insomma, l’attore in declino troverà il modo di rialzarsi e combattere? Chissà che non decida di prendere spunto dal suo personaggio più famoso, Massimo Decimo Meridio, per tornare in fretta a scatenare l’inferno!