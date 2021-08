Romanzo Criminale, 16 anni dal film: il cast ieri e oggi. Cosa fanno ora gli attori

Sedici anni fa usciva al cinema Romanzo Criminale, un film divenuto un cult e cha ha consacrato alcuni attori del cinema italiano.

Sedici anni fa, ovvero nel 2005 usciva al cinema un film di grande successo su ispirato ad una delle organizzazioni criminali più potenti che abbia operato a Roma: Romanzo Criminale.

L’organizzazione a cui si riferisce è la Banda della Magliana e a dirigere questo film, ratto dall’omonimo romanzo del 2002 di Giancarlo De Cataldo, è Michele Placido. Una pellicola di grande successo che vinse 8 David di Donatello, 5 Nastri d’Argento, 3 Ciak.. e che ha consacrato attori come Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Elio Germano, Claudio Santamaria. Attori che continuano la loro corsa regalandoci interpretazioni eccellenti.

Cosa fanno ora gli attori?

Kim Rossi Stuart ‘il Freddo’ del film, schivo ai riflettori del gossip, continua a fare cinema e teatro. Tra le sue ultime interpretazioni ricordiamo Cosa sarà, regia di Francesco Bruni (2020) e Vallanzasca – Gli angeli del male, diretto da Michele Placido (del 2011), per il quale vince il nastro come miglior attore.

(KIKA) – ROMA – Tanto brillante, seppur tenebroso, davanti alla macchina da presa, quanto schivo e riservato nella vita privata: Kim Rossi Stuart è senza dubbio uno dei migliori talenti del cinema italiano e da oggi diventa un uomo di mezza età.

Il ‘Libanese’ Pierfrancesco Favino nel corso della carriera ha vinto tre David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e nell’edizione del 2020 la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia per la sua interpretazione in Padrenostro di Claudio Noce.

Anche Claudio Santamaria ‘Il Dandi’ prosegue la sua brillante carriera nel mondo del cinema. Presto lo vedremo nell’attesissimo Freaks Out di Gabriele Mainetti che verrà presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2021.

Romanzo Criminale il Film, da sinistra: Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart.

Riccardo Dario Scamarcio ‘Il Nero’ ne ha fatta di strada dal 2005, arrivando anche a reciate in film di livello internazionale come ‘Il sapore del successo’ e ‘John Wcik – Capitolo 2’. Il suo ultimo lavoro è Tre piani, regia di Nanni Moretti (2021) che arriverà al cinema dal 23 settembre.

Infine Stefano Accorsi, il commissario Nicola Scialoja in Romanzo Criminale.Come per gli altri, tanti sono i film a cui ha preso parte. L’ultimo è Lasciami andare di Stefano Mordini presentato fuori concorso e come film di chiusura della 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Michele Placido e Stefano Accorsi in ‘Romanzo Criminale’ il film

Un pool di attori che continua a macinare un successo dietro l’altro. Se vi siete persi ‘Romanzo Criminale’ lo potete rivedere Venerdì 27 Agosto su Cine 34 alle 21:00.

Crediti foto@kikapress