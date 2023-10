Julie Lerat-Gersant debutta al cinema con un film intenso delicato ed emozionante: “Petites, la vita che vorrei per te”

Arriva nelle sale cinematografiche dal 26 Ottobre grazie a Satine Film, “Petites, la vita che vorrei per te” che segna il debutto cinematografico di Julie Lerat-Gersant. La regista porta sul grande schermo la sua esperienza d’osservatrice nei centri francesi di accoglienza per madri adolescenti e i loro neonati.

Il film racconta il viaggio tormentato di Camille (interpretata da Pili Groyne), che a 16 anni, si ritrova inaspettatamente in attesa di un bambino. Il giudice minorile la manda in un centro di accoglienza per giovani gestanti. Separata dalla madre, amorevole ma tossica, lì stringe amicizia con Alison (Lucie Charles-Alfred), una giovane ragazza immatura e scapestrata che vive con la piccola figlia Diana nella casa famiglia, e subisce a malavoglia l’autorità di Nadine (Romane Bohringer), un’educatrice tanto appassionata quanto disillusa. Questi incontri finiranno per sconvolgere ulteriormente il destino di Camille e la sua giovane vita.

>> ‘Loki 2’, Kevin Wright: «Il punto focale della serie? Le connessioni tra i personaggi»

Per realizzare “Petites, la vita che vorrei per te”, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva, Julie Lerat-Gersant ha trascorso 10 settimane in una casa famiglia per riuscire a restituire con delicatezza un racconto fedele e vero. Il film attraverso il racconto del quotidiano di queste giovani madri, parla di amicizia giovinezza, maternità e eredità familiare. E senza mai abbandonare un certo realismo documentarista, si lascia trasportare dall’energia indomabile e luminosa della protagonista nella corsa per la sua crescita e indipendenza.

Crediti foto@Satine Film