‘Odio l’estate’, Aldo Giovanni e Giacomo tornano sul grande schermo

Aldo Giovanni e Giacomo tornano al cinema con 'Odio l'estate' commedia sull'amicizia che vede tornare alla regia Massimo Venier. Intervista

Dal 30 Gennaio al cinema arriva ‘Odio l’estate’ il film che vede il ritorno sul grande schermo del trio Aldo Giovanni e Giacomo. Ma segna anche il ritorno dietro la macchina da presa di Massimo Venier, storico regista del trio.

Una commedia che arriva al cinema a distanza di 20 anni da ‘Tre uomini e una gamba’ che viene omaggiato con alcune scene.

“E’ stato un grande piacere ritrovarsi – ha detto ai nostri microfoni Massimo Venier – E questo film in parte racconta un po’ anche questo, il ritrovarsi appunto.”

Ai tre comici si sono unite tre straordinarie attrici, Maria Di Biase, Lucia Mascino e Carlotta Natoli che si sono sposate alla perfezione con lo storico trio. Un cast ampio e corale composto anche da alcuni giovani talenti: Sabrina Martina, Davide Calgaro, Edoardo Vaino, e Ilary e Melissa Marzo.

“Ci sono stati dei momenti difficili sul set – ha proseguito Venier – dati soprattutto dal numero di attori presenti sul set.”

Vi lasciamo alla nostra intervista ricordandovi che il film vi aspetta al cinema dal 30 Gennaio distribuito da Medusa Film.

Sinossi:

Estate, tempo di vacanza. Ma quando si è grandi andare in vacanza assume tutto un altro sapore, è quasi una fatica. Fattostà che le nostre tre famiglie protagoniste, che non si conoscono, partono per le vacanze. C’è il precisetto organizzatissimo con un’attività in proprio che sta per fallire; il medico di successo alle prese con il figlio in piena crisi preadolescenziale e l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Il caso fa incontrare le tre famiglie, le cui vite si intrecceranno e si contageranno inevitabilmente. Una storia di amicizia, di nuovi incontri e cambiamenti.

Crediti foto@Ufficio Stampa Medusa Film