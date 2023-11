Napoleon è uscito da poco ma ha già diviso il pubblico e appassionato i collezionisti: gli oggetti introvabili dell’epoca napoleonica

‘Napoleon’ ha subito suscitato l’interesse del grande pubblico, in quanto gli storici, i club cinematografici e le società di rievocazione napoleonica stanno accogliendo il film come un’opportunità per affrontare la controversa storia di Napoleone e rendere la storia accessibile a un pubblico più ampio. Se da un lato si sottolineano delle imperfezioni storiche, dall’altro il kolossal diretto da Ridley Scott e interpretato da Joaquin Phoenix ci porta in un’atmosfera epica.

Leggi anche: — LA VILLA DI THE CROWN È SU AIRBNB, QUANTO COSTA PERNOTTARE UNA NOTTE IN QUESTA LOCATION DA SOGNO?

La febbre dei collezionisti si è impennata, letteralmente, e Catawiki, leader in Europa per gli oggetti speciali, ha presentato all’asta una collezione di oggetti a tema -, tra cui una lettera firmata da Napoleone alla vigilia della sua abdicazione del valore stimato di 4.500-5000 eur – che susciterà interesse nel pubblico nuovo e in quello esistente.

Tra gli altri oggetti presenti all’asta troviamo un elmo militare, un medaglione commemorativo della battaglia di Waterloo, un francobollo arancione da 40c di Napoleone (del valore di 500-600 eur), un calamaio napoleonico in bronzo e marmo di peso superiore a 5 kg e una medaglia di Sant’Elena che l’esperto stima intorno ai 200 eur.

Il responsabile della categoria libri di Catawiki, Francesco Magnani, ha fatto sapere: “Sappiamo che i film di successo e le serie più seguite hanno un’influenza sul mercato delle aste. In occasione del film Barbie di quest’anno, le vendite di bambole Barbie su Catawiki sono quasi raddoppiate e il loro valore medio è aumentato di oltre il 20%. Siamo orgogliosi di democratizzare il mondo delle aste portandolo online e speriamo che gli appassionati di storia e i fan del cinema possano trovare oggetti speciali e da collezione per accendere le loro passioni in momenti culturali come questo“.

Sinossi di Napoleon



Napoleon racconta l’epica ascesa e caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar® Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott. Il film ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.

Materiale fornito da Ufficio Stampa