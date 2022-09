I film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2022

Tutti i film della selezione ufficiale di Venezia 79 che si contenderanno il Leone d'Oro

Tutti i film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, che si contenderanno l’ambito Leone d’Oro (e non solo). Chi vincerà?

L’Immensità di Emanuele Crialese con Penelope Cruz, Blonde di Andrew Dominic con Ana de Armas, White Noise di Noah Baumbach sono solo alcuni dei film in competizione a Venezia 79. Le pellicole selezionate si contenderanno non solo il Leone d’Oro per il miglior film, ma anche il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento – Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio Speciale della Giuria, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.

Vediamo quali sono le pellicole in lizza:

Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio

con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Keonado Maltese, Sara Serraiocco

L’immensità di Emanule Crialese

con Penelope Cruz, Luana Giuliani, Vincenzo Amato, Patrizio Francioni, Maria Chiara Goretti

Chiara di Susanna Nicchiarelli

con: Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Luigi Lo Cascio

Monica, regia Andrea Pallaoro

con: Trace Lysette, Patricia Clarkson, Adriana Barraza, Emily Browning, Joshua Close

The Whale di Darren Aronofsky con Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins, Hong Chau, Samantha morton

White Noise di Noah Baumbach

con Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, RAffey Cassedy, Sam Nivola, May Nivola, jodie Turner Smith, Andrè L. Benjamin, Lars Eidinger.

Blonde, di Andrew Dominik

con Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Lily Fisher

Tár regia Todd Field

con Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner, Mark Strong

Saint Omer di Alice Diop,

con Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville, Aurélia Petit

Love Life di Kôji Fukada

con: Fumino Kimura, Kento Nagayama, Tetta Shimada, Atom Sunada, Hirona Yamazaki, Misuzu Kanno, Tomorowo Taguchi

BARDO, falsa crónica de una cuantas verdades, regia Alejandro G. Iñárritu

con: Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid, Iker Sanchez Solano, Andrés Almeida, Francisco Rubio



Athena di Romain Gravas,

con Dali Benssalah, Sami Slimane, Anthony Bajon, Ouassini Embarek, Alexis Manenti

Bones and all, regia Luca Guadagnino,

con: Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, André Holland, Chloë Sevigny, Jessica Harper, David Gordon Green, Michael Stuhlbarg, Jake Horowitz

The eternal daugther regia Joanna Hogg,

con Tilda Swinton, Joseph Mydell, Carly-Sophia Davies



Shab, Dakheli, Divar, regia Vahid Jalilvand

con: Navid Mohammadzadeh, Diana Habibi, Amir Aghaee, Saeed Dakh, Danial Kheirikhah, Alireza Kamali



The Banshees of Inisherin di Martin McDonagh

con: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan

ARGENTINA, 1985 regia Santiago Mitre

con: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Santiago Armas, Laura Paredes, Carlos Portaluppi



Khers nist Regia Jafar Panahi

con: Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobaseri, Bakhtiar Panjeei, Mina Kavani, Reza Heydari



All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras



Un couple di Frederick Wiseman

con Nathalie Boutefeu

The Son regia Florian Zeller

con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Anthony Hopkins, Hugh Quarshie



Les miens regia Roschdy Zem

con Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah, Maïwenn, Rachid Bouchareb, Abel Jafrei, Nina Zem, Carl Malapa, Anaïde Rozam, Lila Fernandez, Farida Ouchani



Les enfants des autre regia Rebecca Zlotowski

con Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Callie Ferreira-Goncalves, Yamée Couture, Henri-Noël Tabary, Victor Lefebvre, Sébastien Pouderoux, Michel Zlotowski, Mireille Perrier

