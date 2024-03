La stand up comedian Michela Giraud arriva nelle sale italiane con il suo primo film da regista dal titolo ‘Flaminia’. Guarda il trailer.

Si intitola Flaminia il primo film di e con Michela Giraud, che arriva nelle sale italiane l’11 aprile distribuito da Vision Distribution. Sceneggiato dalla stessa Giraud – insieme a Francesco Marioni, Greta Scicchitano e Marco Vicari –, nella pellicola l’attrice veste anche i panni della protagonista. È, infatti, la giovane donna ambiziosa e prossima alle nozze che dà il titolo al film.

Per la sua opera prima Michela Giraud non poteva che adottare un tono spensierato e sagace con cui porta sul grande schermo una storia dai temi importanti e delicati. Prendendo spunto dalle difficoltà e dalle ipocrisie che si celano dietro le porte delle case borghesi Michela, infatti, racconta una vicenda allo stesso tempo divertente e toccante. Con un sottotitolo che è tutto un programma: Vi diranno che è una storia vera, non credetegli.

Poster da Ufficio Stampa

Nel cast, oltre a Giraud, ci sono anche: Rita Abela, Antonello Fassari, Nina Soldano, Edoardo Purgatori, Catherine Bertoni de Laet, Ludovica Bizzaglia, Francesca Valtorta, Fabrizio Colica e con Lucrezia Lante Della Rovere. Il film è una produzione Eagle Original Content e Pepito Produzioni in collaborazione con Vision Distribution e con Prime Video.

La sinossi ufficiale di Flaminia

Flaminia De Angelis è tutto quello che una ragazza di Roma Nord dev’essere: sorridente, ossessionata dalla forma fisica e soprattutto ricca o meglio arricchita. Sotto la pressione di sua madre Francesca, sta per sposare Alberto, il figlio di un importante diplomatico regalando all’intera famiglia la tanto agognata scalata sociale.

LEGGI ANCHE: — ‘Becoming Karl Lagerfeld’: l’attesa serie sul couturier in streaming dal 7 giugno

Tutto è pronto per il grande evento quando nella vita patinata di Flaminia piomba Ludovica, la sua sorellastra, un uragano di complessità dal cuore ingestibile. Trentenne nello spettro autistico, Ludovica irrompe nella vita di Flaminia con la forza di un terremoto, mettendo a nudo tutte le ipocrisie con cui Flaminia crede di convivere benissimo.

Proprio quando la convivenza delle sorelle fa riaffiorare il sentimento di un rapporto dimenticato, un evento inaspettato mette di nuovo a repentaglio tutto.

Foto da Ufficio Stampa