Joker, la maledizione del film ha colpito anche Phoenix? Il ‘disturbo’ avuto per la perdita di peso

L'attore Joaquin Phoenix che ha interpretato Joker ha dovuto subire un dimagrimento che gli ha recato gravi conseguenze

Il 16 novembre 2021 andrà in onda su Canale 5 il film Joker, interpretato dall’attore Joaquin Phoenix. Dalla critica e dal pubblico, che ha avuto la possibilità di ammirare il progetto, è stato considerato un capolavoro sotto ogni punto di vista.

I fan più appassionati erano preoccupati dell’esclusione di Batman dal film, un aspetto che invece si è rivelato un grande successo. A rendere tutto più magico è stata la bravura del protagonista Joaquin Phoenix che dopo le riprese ha dovuto affrontare un periodo faticoso.

LEGGI ANCHE: — Joker, ecco quanto ha guadagnato Joaquin Phoenix per interpretare il ruolo del super cattivo di Gotham

Joker, Joaquin Phoenix e la perdita di peso

Joaquin Phoenix è considerato da tutti un attore unico e strepitoso, con il film Joker il successo è cresciuto notevolmente ed oggi è uno tra le star più seguite dal web. E’ riuscito ad interpretare in un modo inimitabile e originale la figura di Joker, ma ciò gli è costato una perdita di 23 kg in pochissimo tempo.

Tale trasformazione ha visto l’attore lavorare sodo sia mentalmente che fisicamente. Non è facile perdere tanto peso in pochi mesi ed è per questo che le conseguenze si sono fatte sentire.

Dalla perdita di peso ad un disturbo psicologico

E’ stato lo stesso attore a lasciare qualche dichiarazione riguardo alla perdita di peso e al disturbo psicologico che si è presentato successivamente. In un’intervista per People ha rivelato di essersi dimagrito così tanto in un periodo di tempo limitato che ha influito sulla sua psicologia.

Phoenix ha spiegato che in questo modo una persona inizia a “impazzire”, tanto che l’attore era arrivato a dichiarare che l’estrema perdita di peso lo avesse fatto diventare ossessivo per il cibo e il peso. Inoltre, per un certo periodo si sarebbe allontanato dai riflettori rifiutando di partecipare agli eventi sociali e si sarebbe sentito affaticato anche per salire le scale.

Che si tratti di una vera maledizione del film, visto che anche Heath Ledger e Jared Leto, che hanno ricoperto lo stesso ruolo, hanno dichiarato più volte di aver perso la testa dopo le riprese?

Crediti foto@Kikapress