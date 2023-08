Dopo la calorosa accoglienza del pubblico al Taormina Film Fest, arriva finalmente nelle sale ‘In The Fire’ con Amber Heard.

Amber Heard torna al cinema nel thriller supernatural (in costume) In The Fire. Diretto da Conor Allyn e prodotto da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment con Paradox Studios e Angel Oak Films, nel cast figurano anche Eduardo Noriega, Lorenzo McGovern Zaini e Luca Calvani. In The Fire sarà nelle sale dal 14 settembre, distribuito da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos.

Nel film Amber Heard è Grace, una psichiatra americana chiamata a risolvere il caso di un bambino disturbato e forse posseduto sul finire del 1800 in Colombia. All’epoca la psicanalisi non era ancora considerata una scienza – specie se praticata da una donna – perché tutti preferivano credere nella superstizione e nel maligno. Durante il viaggio, Grace si metterà alla prova non solo come medico, ma anche come persona. E, nella lotta tra scienza e fede, dovrà trovare il modo per salvare il bambino e la sua famiglia, ma anche se stessa.

«In The Fire è una storia che ha luogo nel tardo 19esimo secolo. – dice Amber Heard nel backstage che vi proponiamo in esclusiva – Parla di una dottoressa chiamata a visitare una misteriosa hacienda nel mezzo della Colombia per curare un altrettanto misterioso ragazzo».