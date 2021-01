Il Piccolo lord, che fine ha fatto? Ecco cosa fa oggi

'Il Piccolo Lord' film del 1980 con Rick Schroder e Alec Guinness è uno dei classici film delle feste. Ma che fine ha fatto il piccolo attore?

Domenica 17 Gennaio andrà in onda su Rete4 alle 21.27 ‘Il Piccolo Lord’ film del 1980 diretto da Jack Gold e interpretato da Rick Schroder e Alec Guinness (che grazie al ruolo di Obi-Wan Kenobi in Star Wars a partire dal 1977, riscosse una grande popolarità). Si tratta del più celebre adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Frances Hodgson Burnett ed è uno dei film classici trasmesso durante le feste.

La pellicola racconta l’incontro tra un ragazzino proveniente da un quartiere povero di Brooklyn con un ricco e anziano nobile del cuore di pietra. Il piccolo scopre di essere il nipote e l’unico ereditiere del Lord. Ma le regole ferree le etichette e i rigidi comportamenti imposti dalla nobiltà inizialmente poco si adattano al bambino, ma con il suo cuore d’oro riuscirà a fare breccia in quello del nonno.

Ad interpretare il piccolo protagonista il Piccolo Lord fu Rick Schroder, fresco vincitore del Golden Globe per la sua interpretazione ne ‘Il Campione’ di Franco Zeffirelli. All’epoca del film, Rick aveva solo 10 anni; un bambino prodigio che come altri prima di lui è stato un po’ vittima dell’etichetta del baby-attore, che ha provato a scrollarsi di dosso negli anni seguenti. Che fine ha fatto, però, precisamente il Piccolo Lord?

Gli anni a seguire

Negli anni successivi alla distribuzione de Il Piccolo Lord, Schroder ha provato a calarsi in ruoli più maturi ha cambiato il suo nome da Ricky a Rick e, nello stesso tempo, ha testato nuovi format: vi potrebbe essere capitato di vederlo in serie tv come Scrubs e 24, mentre nel 2004 ha debuttato come regista per il film Black Cloud. La sua passione negli ultimi anni sono i documentari: dopo aver realizzato My Fighting Season e The Fighting Season per Audience Network, l’attore e regista si è lanciato insieme al cameraman e produttore River Rainbow Hagg in un nuovo progetto sulla guerra in Siria.

“Stavo pensando a una nuova terza serie di documentari – ha dichiarato – ma non c’era l’opportunità di collegarsi all’esercito americano, almeno non ufficialmente”.

Il documentario, ad ogni modo, alla fine è ‘nato’ ed è stato trasmesso sempre da Audience Network.

L’arresto nel 2019

Nel 2019 l’attore è stato arrestato e poi rilasciato dietro una cauzione di 50mila dollari, per aggressione ai danni di una donna. La sera del 1° maggio, gli agenti della contea di Los Angeles furono chiamati nella casa dell’attore, dove hanno riscontrato segni di lotta tra Rick Schroeder e una donna, di cui non è stata resa nota l’identità. L’attore era già stato sospettato di abusi domestici il 2 aprile dello stesso anni, ai danni della medesima vittima.

