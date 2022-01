‘Il discorso perfetto’ di Laurent Tirard: ecco una clip esclusiva della divertente commedia

A Febbraio al cinema 'Il discorso perfetto' di Laurent Tirard; commedia sull'amore e i cuori infranti visto dal lato maschile

Il 10 Febbraio arriva al cinema distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection ‘Il discorso perfetto’ di Laurent Tirard, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva. Interpretato da Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, Francois Morel, Guilaine Londez, questa commedia francese fa parlare gli uomini d’amore come non li avete mai visti.

‘Il discorso perfetto’ è un film su … me!. Chiedete ai miei cari come mi comporto durante i pasti in famiglia: sono nel mio mondo, sono introverso e la mia testa è piena di pensieri.” Laurent Tirard

Adrien era un uomo felice, finché Sonia, la sua fidanzata, non gli ha chiesto la fatidica “pausa”. Dopo settimane di snervante silenzio non riesce a trattenersi e le manda un messaggio, ma la trepida attesa di una replica, che forse potrebbe rimettere in ordine la sua vita, coincide con un evento tremendo: un’interminabile e noiosa cena in famiglia in cui gli viene chiesto di fare un discorso al matrimonio della sorella. E se fosse proprio questo discorso a indirizzare il corso degli eventi futuri, permettendogli di rimettersi in gioco? Intanto, il telefono tace…

Sono felice di aver affrontato il tema dei cuori infranti che, nei film, raramente viene affrontato dal lato maschile. Anche noi uomini possiamo entrare in paranoia quando ci aspettiamo un messaggio da una donna che amiamo. E poi, ovviamente, c’è la famiglia con tutto il suo non detto, la sua goffaggine. Questo film parla del nostro rapporto con gli altri. Quindi sta parlando della vita, giusto? Laurent Tirard

Vi lasciamo alla clip in esclusiva ricordandovi che l’appuntamento al cinema è dal 10 Febbraio.

Crediti foto@Ufficio stampa I Wonder Pictures