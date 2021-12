I Fratelli De Filippo, di Sergio Rubini: un film emozionante che racconta luci ed ombre

Tre fratelli, tre caratteri forti e una famiglia difficile alle spalle; Sergio Rubini racconta 'I fratelli De Filippo' in un emozionante film

Sergio Rubini firma ‘I fratelli De Filippo’ emozionante film che racconta la nascita di una delle più grande se non una delle più grandi scuola del teatro italiano. Il regista ha voluto portare sullo schermo non i fasti della loro opera, ma la scintilla che ha dato vita al tutto.

“La storia dei fratelli De Filippo merita un racconto. Eduardo, Titina e Peppino in diversa misura e per ragioni differenti sono impressi nell’immaginario collettivo del nostro Paese. Ma prima di essere quei “monumenti” che conosciamo, i tre fratelli sono stati un trio. Tre fratelli con tre individualità differenti e una famiglia difficile alle spalle. Ed è proprio la famiglia il nucleo centrale della loro storia, perché è lì che si annidano le problematicità dei De Filippo, nonché i “motivi” della loro arte e i germi della loro separazione.” Sergio Rubini, regista

Vi lasciamo alla nostra intervista con Sergio Rubini, ricordandovi che il film sarà in sala fino al 15 Dicembre.

Sinossi ‘I fratelli De Filippo’

È l’inizio del Novecento, i tre fratelli Peppino, Titina ed Eduardo, vivono con la bella e giovane madre, Luisa De Filippo. In famiglia un padre non c’è, o meglio si nasconde nei panni dello “zio” Eduardo Scarpetta, il più famoso, ricco e acclamato attore e drammaturgo del suo tempo. Scarpetta, pur non riconoscendo i tre figli naturali, li ha introdotti fin da bambini nel mondo del teatro.

Alla morte del grande attore, i figli legittimi si spartiscono la sua eredità, mentre a Titina, Eduardo e Peppino non spetta nulla. Ai tre giovani, però, “zio” Scarpetta ha trasmesso un dono speciale, il suo grande talento, che invece non è toccato al figlio legittimo Vincenzo, anche lui attore e drammaturgo, diventato titolare della compagnia paterna.

Il riscatto dalla dolorosa storia familiare passa per la formazione del trio De Filippo, sogno accarezzato per anni da Eduardo e dai suoi fratelli e finalmente realizzato, superando difficoltà e conflitti.

Quella dei De Filippo è la storia di una ferita familiare che si trasforma in arte. E di tre giovani, che, unendo le forze, danno vita a un modo del tutto nuovo di raccontare la realtà con uno sguardo che arriva fino al futuro.

Crediti foto@Ufficio stampa 01 Distribution