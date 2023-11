Si tratta di un road trip accompagnato da numerose voci del panorama cinematografico italiano, che diventa mappa universale per l’attore emergente e per il suo lavoro.

Al 41° Torino Film Festival lunedì 27 novembre sarà presentato fuori concorso nella sezione Ritratti e paesaggi I 400 Giorni – Funamboli e maestri, il documentario prodotto dalla DO Cinema del talent manager Daniele Orazi con il patrocinio di Roma Lazio Film Commission ed il sostegno del Ministero della Cultura. I 400 Giorni – Funamboli e maestri è un racconto corale dedicato al mestiere dell’attore, diretto da Emanuele Napolitano ed Emanuele Sana e scritto da Vittoria Spaccapietra e Daniele Orazi.

LEGGI ANCHE: Melissa Barrera dopo il licenziamento da ‘Scream 7’: «Il silenzio non è un’opzione»

Un vero e proprio casting on the road, durato un anno, che ha toccato le maggiori città italiane alla ricerca del talento. Un esperimento che include filmati e testimonianze dell’Archivio storico Istituto Luce e della Cineteca di Bologna, e che punta a misurare la crescita del talent non solo dal punto di vista professionale, ma anche, e soprattutto, personale.

Al Torino Film Festival un documentario corale sul mestiere dell’attore

Presentato al Torino Film festival, questo documentario presenta una carrellata di molteplici voci del panorama cinematografico italiano e internazionale accompagna questo bellissimo viaggio: Anna Foglietta, Giacomo Gianniotti, Silvia D’Amico, Damiano Michieletto, Massimiliano Caiazzo, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli, Alessandro Piavani, Luca Marinelli, Paolo Genovese, Lorenzo Richelmy e Francesco Scianna. Il poster del documentario, che andrà in onda nel 2024 su Sky Arte, è realizzato dall’artista Druid.

La sinossi

Ventiquattro aspiranti attori. Un viaggio lungo dodici mesi che parte durante l’autunno e si conclude a Natale, diventando così un contenitore di esperienze personali che diventano mappa universale per l’attore emergente e il suo lavoro.

I 400 Giorni – Funamboli e Maestri parte tutto da qui, e dal progetto DO Tour Casting, unico in Italia, che ha portato alla creazione di un vivaio di talenti emergenti under 30. Sul modello internazionale del talent scouting, Daniele Orazi, insieme al suo team, si è occupato della gestione e della crescita di giovani aspiranti attori, selezionati nel corso di molteplici tappe nei maggiori teatri in tutta Italia, al termine delle quali, le tracce su pellicola di questa esperienza sembrano prendere una voce propria.

“Documentare la ricerca mi ha sempre affascinato. Studiare qualcosa di impalpabile e andare a cercarne le origini. Documentare il talento, esplorare cosa sia e come nasca, se è innato o se invece va costruito. Può essere la caparbietà stessa un talento? Fare il lavoro dell’agente permette di essere in contatto con una varietà umana incredibile. Negli anni ci si conosce sempre più a fondo, come un familiare, si condivide la vita e questo comporta il vedere giovani uomini e donne crescere, diventare genitori ed evolversi come esseri umani, ma anche come artisti. E tu sei li, commosso, ad ammirarli accompagnandoli nel loro viaggio. L’artista, a mio avviso, è giusto che rimanga giovane. Anche se non posso non constatare come questa ricerca durata 400 giorni abbia radicalmente e fisicamente cambiato i ragazzi che abbiamo seguito, e di conseguenza anche me.