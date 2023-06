A Tarquinia, sul set di ‘Fanum’, incontriamo Fortunato Cerlino che – in questo inedito mystery thriller – interpreta un Conte.

Fanum, la pellicola prodotta da Play Entertainment e diretta da Iris Gaeta, procede con le riprese sui set allestiti a Tarquinia, in Tuscia. Sul set incontriamo Fortunato Cerlino, che in questo originale mystery thriller veste i panni di un Conte. «Posso dire pochissimo. – ci dice subito l’attore – Interpreto un Conte molto addentro alla materia Etruschi. È convinto di alcune cose e si troverà coinvolto emotivamente in un intrigo che avrà svolte sorprendenti».

«Questo è un genere poco praticato in Italia e molto diffuso in America. Basta pensare a Ron Howard. – spiega poi Fortunato Cerlino – Associare la ricerca storica al thriller, al giallo e all’action diventa interessante. Strizza l’occhio allo spettatore interessato a queste atmosfere mystery e informa sulla nostra storia, sulle nostre radici. Sugli Etruschi sappiano pochissimo e scoprirli con un film godibile è la chiave giusta. È un genere molto fortunato. Se fatto bene, potrebbe rivelarsi un filone d’oro».

Cerlino sottolinea quanto l’intero progetto Fanum sia in fondo innovativo. Esplora il genere thriller, trapiantandolo però in un contesto storicamente e paesaggisticamente italianissimo. «Gli Etruschi – dice in proposito Fortunato Cerlino – sono una materia sconfinata. Abbiamo rivisto alcune cose e il tempo di approfondimento vale una vita. Sono la radice della nostra identità. Credo che abbiano nascosto la loro energia, che si avverte in queste zone. Quando ti ci imbatti, ti accorgi che sei di fronte a qualcosa di potente che ha condizionato secoli di storia».