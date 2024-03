Il Florence Korea Film Fest avrà come ospiti speciali Lee Byung-hun, Song Kang-ho, il regista Kim Jee-woon e il musicista Jung Jae-il.

La 22esima edizione del Florence Korea Film Fest si terrà dal 21 al 30 marzo al cinema La Compagnia con un programma selezionato per l’online su MyMovies e Più Compagnia. Tra gli ospiti annunciati l’attore divo globale Lee Byung-hun, la star Song Kang-ho, l’eccentrico regista Kim Jee-woon e il compositore Jung Jae-il.

Il ricco cartellone presenta i film divisi in varie sezioni. I maggiori successi al botteghino in Orizzonti Coreani, le giovani promesse in Independent Korea e i cortometraggi in Corto, Corti!. Novità dell’edizione 2024 sarà appunto il tributo al cinema coreano degli anni ’60 con una serie di proiezioni e approfondimenti previsti su storia, cultura e attualità del recente passato del paese asiatico.

«Siamo felici di ospitare anche quest’anno al Florence Korea Film Fest i protagonisti tra i più importanti attori e registi del cinema sudcoreano. – ha spiegato il direttore artistico Riccardo Gelli – Oggi uno dei mercati cinematografici più importanti al mondo. Quest’anno ancora di più si rafforzano i rapporti tra i due paesi, per i 140 anni delle relazioni tra Italia e Corea. Nel programma di quest’anno continua l’onda lunga di Parasite, di cui ci sarà Song Kang-ho, e di Squid Game, con la star Lee Byung-hun. Non solo cinema ma anche arte e musica con il concerto del compositore Jung Jae-il e la mostra sul fenomeno dei Webtoon. Siamo contenti e orgogliosi di questa edizione, non vediamo l’ora di partire».

Florence Korea Film Fest, le Masterclass

Protagoniste di questa edizione saranno le cinque masterclass, che si terranno al cinema La Compagnia. Si parte venerdì 22 marzo (ore 11) con Webtoon: dall’arte digitale al trionfo online. Un incontro imperdibile con l’illustratore Jang Boo-kyu, autore di Street workout, e il fumettista e professore della Chungkang University Hong Yoon-pyo. La masterclass è in collaborazione con la Nemo Academy la scuola di arti digitali a Firenze, che offre corsi in animazione, illustrazione, concept art, VFX e videogiochi.

Sempre dedicata al fenomenale mondo dei Webtoon, è aperta dal 22 al 29 marzo a Palazzo Medici Riccardi nelle Sale Ginori (Via De’ Ginori 14) la mostra gratuita Webtoon Wonderland: tra le righe digitali (in collaborazione con il ChungKang College of Cultural Industries). Si prosegue sabato 23 marzo (ore 11) con L’arte del trasformismo. Protagonisti Song Kang-ho e il celebre regista Kim Jee-woon, che ha diretto l’attore nel suo ultimo film, Cobweb. Dopo la retrospettiva dedicatagli nel 2012, Song Kang-ho torna al Florence Korea Film Fest con l’incontro curato dai critici cinematografici Marco Luceri e Caterina Liverani, dove ripercorrerà la sua carriera attraverso i film da lui interpretati per maestri come Bong Joon-ho, Park Chan-wook, Hong Sang-soo e molti altri.

Le altre Masterclass e le info

Martedì 26 marzo (ore 11) si rivivono gli anni ’60 con la masterclass Il meraviglioso decennio del cinema coreano: un periodo d’oro che ha fatto registrare risultati notevoli sia come incassi che come qualità delle pellicole che verranno proiettate in sala. A guidare il pubblico i critici cinematografici Jeon Chanil e Federico Frusciante. Si torna al contemporaneo martedì 28 marzo (ore 15) con la masterclass Il ragazzo che sognava il west il cui protagonista è Lee Byung-hun.

Il ciclo di masterclass si conclude poi venerdì 29 marzo (ore 11) con Jung Jae-il nell’incontro Maestro di note: da Parasite a Squid game in cui si presenterà la carriera di questo eclettico musicista classe ’82. La sua collaborazione più nota è stata con il regista Bong Joon-ho, per il quale ha composto le musiche di film come Parasite. Ha anche lavorato come produttore di musica tradizionale coreana e ha ottenuto numerosi riconoscimenti per la sua musica e positive critiche, come per la sua colonna sonora per la serie Netflix Squid Game.

Informazioni: Florence Korea Film Fest; via San Domenico, 101 (Fi); Tel: 055 5048516; program.koreafilmfest@gmail.com ; www.koreafilmfest.com; Cinema La Compagnia: 055 268451

Prezzi

ABBONAMENTI FESTIVAL IN SALA: abbonamento intero festival sala e online: 65€.

ABBONAMENTO ONLINE: 9,90€ (comprende una selezione di film e la visione delle masterclass). Singola proiezione pomeridiana intero 5€. Biglietto ridotto 4€; proiezione serale, dalle ore 19.00 biglietto intero: 7€. (Per tutte le proiezioni serali non sono valide riduzioni, accrediti e tessere omaggio). Abbonamento giornaliero del festival: 14€; abbonamento giornaliero pomeridiano: 8€.