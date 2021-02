Edoardo Ponti ha annunciato così la bella notizia: “Mammina we did it” per festeggiare la nomination ai Golden Globes di “The life ahead” come miglior film straniero

Golden Globes, Sophia Loren festeggia il figlio

Stanotte sono state annunciate tutte le nomination ai Golden Globes 2021, la cui cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 28 febbraio a Los Angeles: l’evento è in parte anche tricolore con la candidatura a miglior film straniero di “The Life ahead” (La vita davanti a sé) di Edoardo Ponti.

Il figlio di Sophia Loren ha condiviso la gioia per la bella notizia con l’attrice e i suoi fan su Twitter cinguettando: “Mamminaaaa we did it”.

Leggi anche: Golden Globe, Laura Pausini tra le nomination: ‘che botta’, la sua reazione sui social

Delusione per Sophia Loren: niente menzione ma l’interpretazione lo meritava

Nessuna nomination, però, per l’86enne campana che avrebbe di certo concluso in gloria la sua carriera davanti la macchina da presa. Se avesse ricevuto la menzione, sarebbe stato un prestigioso passaggio di testimone: Wesley Morris e A. O. Scott, critici del New York Times, hanno inserito la Loren nella lista delle migliori interpretazioni del 2020, posizionandola al sesto posto, dunque la mancata candidatura ai Golden Globes brucia parecchio

Nonostante questa delusione, ricordiamo che Sophia Loren vanta un palmares invidiabile con 2 Oscar, uno per La Ciociara nel 1962 e uno alla carriera ricevuto nel 1991, senza dimenticare i diversi riconoscimenti ottenuti a Venezia, Cannes o Berlino. Al di là delle numerose onorificenze, nessun prezzo ha l’onore di aver conosciuto e lavorato con i più grandi maestri della settima arte.

In nomination come miglior film in lingua straniera ai Golden Globes 2021 troviamo anche “Due”, pellicola d’esordio di Filippo Meneghetti.