RomaFF16, day 1: Jessica Chastain e i Ghostbusters aprono l’edizione 2021

Jessica Chastain con 'The Eye of Tammy Fey' e 'Ghostbusters Legacy' aprono la prima giornata della Festa del Cinema di Roma e Alice nella Città

Il 14 Ottobre inizia la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, e il primo giorno è nel nome di Jessica Chastain e dei Ghostbusters. L’attrice americana non solo è la protagonista del film di apertura ‘The Eye of Tammy Fey’ di Michael Showalter, ma sarà anche la prima ospite degli Incontri Ravvicinati.

Il film, basato su una storia vera, narra la straordinaria ascesa, caduta e redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker (Jessica Chastain). Fra gli anni Settanta e Ottanta, Tammy Faye e il marito Jim Bakker (Andrew Garfield fondarono il più importante network televisivo religioso statunitense, realizzarono un grande parco divertimenti e raggiunsero il successo grazie al loro messaggio di amore, benevolenza e prosperità. Tammy Faye diventò una leggenda per le sue ciglia, il suo modo di cantare e il suo entusiasmo nell’accogliere persone di ogni estrazione sociale. Nel corso degli anni, tuttavia, irregolaritàfinanziarie, rivalità e scandali rovesciarono quell’impero multimilionario così accuratamente costruito.

Agli acchiappa fantasmi di ‘Ghostbusters Legacy‘ il compito di inaugurare la XIX edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata agli esordi, al talento e alle nuove generazioni diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.

È proprio il casi di dire, che la Festa abbia inizio!

