‘Ritratto di Regina’, Fabrizio Ferri svela un’inedita Regina Elisabetta

Nella sezione Speciale Screening della Festa del Cinema di Roma, Fabrizio Ferri ha presentato il suo Ritratto di Regina, bellissimo docufilm che svela un’inedita Regina Elisabetta II.

Il regista e fotografo ha deciso di raccontare una delle figure iconiche del 1900, attraverso gli scatti e le parole dei grandi della fotografia che hanno avuto il privilegio di ritrovarsi faccia a faccia con la Regina Elisabetta.

«Mi ha sorpreso parlare con questi grandi della fotografia che l’hanno ritratta. Non mi hanno raccontato cos’era accaduto, ma quello che avevano sentito. I sentimenti le emozioni che avevano provato, anche la paura e il nervosismo, di quando hanno fotografato la Regina. C’è stata la condivisione assoluta di quel momento in cui loro erano in una stanza soli con la Regina Elisabetta: solo loro, il loro assistente e la Regina. Niente guardie del corpo, senza entourage, senza parrucchieri, senza truccatore, niente. Questa emozione, questo nervosismo è così ben raccontato da loro che te lo fa vivere, e questo non me lo aspettavo. C’è una sincerità straordinaria».

Ne emerge un ritratto unico, inaspettato, di una donna di una Regina rispettata da tutti.

«Lei non ha mai detto quello che pensa, le proprie opinioni non le ha mai (probabilmente anche con un costo personale) rese esplicite. Non si è mai contrapposta alle opinioni di altri. Lei non diceva quello che pensava, ma comunicava in altro modo: con le fotografie, con i vestiti. Ha tenuto la gente unita e ha trovato e stimolato la gratitudine delle persone. Non ha mai fatto parte del coro di volgarità con cui le opinioni sono sempre urlate (nella politica come nello spettacolo) dai protagonisti. È sempre rimasta integra, elegante, distante. E questa cosa ha creato un punto di riferimento da rispettare e rispettabile».

Fabrizio Ferri – regista, fotografo