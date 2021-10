‘Promises’ di Amanda Sthers, con Pierfrancesco Favino. Intervista

Un amore mai vissuto è un amore che non potrà mai morire? Il 18 novembre arriva al cinema Promises con Pierfrancesco Favino

Presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma 2021 ‘Promises‘ di Amanda Sthers con Pierfrancesco Favino e Kelly Reilly e Jean Reno.

La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto dalla stessa regista, arriverà al cinema dal 18 Novembre.

“Lavorare con Pierfrancesco Favino è sempre stato un mio sogno – ha raccontato la regista durante la nostra intervista – Lo seguo da molto e quando ho visto una sua intervista in inglese, sono rimasta impressionata da come lo parlasse in modo perfetto. Gli ho inviato la sceneggiatura e lui ha accettato da subito con grande entusiasmo disponibilità. Il resto del cast l’ho creato tendo ilc entro la sua figura.”

Un cast che vede coinvolto anche Jean Reno. “È il nonno che tutti immaginiamo. In Francia lo abbiamo visto recitare in moltissimi ruoli molto dolci, il che è divertente perché in contrasto con l’immaginario che hanno in America, dove è il cattivo di Leon. Lui è molto gentile nella vita reale e devo dire che c’è stata una bellissima alchimia con tutto il cast sul set.”

Set del film "Promises" di Amanda Sthers. Nella foto Jean Reno e Leon Bruel.

Promises racconta una storia d’amore a tempi sfasati; c’è chi dice che il vero amore arriva una volta sola nella vota e chi invece sostiene che ci si possa innamorare più volte.

“Alexander è uno di quelli che si innamora più volte – racconta Pierfrancesco Favino nella nostra intervista – Anche io sono dell’idea che ci si possa innamorare più volte. Spesso ragioniamo rispetto all’amore come se fosse qualcosa che è già dentro di noi e lo mettessimo a disposizione quando ci gira. Sono gli altri che ci fanno innamorare non siamo noi. Sicuramente c’è un tempo come dice il film, in cui sei più disposto sei più aperto, però nessuno di noi è sempre uguale con le persone. In base a chi hai davanti puoi scoprire cose di te stesso che non conosci.”

Set del film "Promises" di Amanda Sthers. Nella foto Pierfrancesco Faxino.

Vi lasciamo all’intervista e alla sinossi del film, ricordandovi l’appuntamento in sala con Promises è a partire dal 18 Novembre grazie a Vision Distribution.

Promises, sinossi

Quando arriva il grande amore travolge tutto quello che incontra. Alexander è un uomo con un’infanzia difficile alle spalle, finalmente felice con sua moglie e la loro bambina. Laura è una gallerista d’arte in procinto di sposarsi. Quando si incontrano ad una festa capiscono al primo sguardo che non avranno scampo. Ma la vita sembra avere altri piani per loro. Tra scelte che non riusciranno a compiere e un destino ripetutamente beffardi, attraverseranno tutta la loto esistenza tormentati da un sentimento che li divora. Perché un amore mai vissuto è un amore che non potrà mai morire.

Crediti foto@Ufficio stampa Vision Distribution